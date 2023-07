Les choix de la rédaction – Ce week-end, on prie pour que la météo soit de la partie Sous les étoiles, sur l’herbe, sur l’eau ou en montagne, musique classique, jazz et cinéma prennent l’air cette fin de semaine dans le canton. Matthieu Chenal Boris Senff Lea Gloor Yves Merz

Le trio Barrio Colette sera de la partie vendredi à Rolle. Casino Théâtre de Rolle

En terrasse à Rolle

Vendredi et samedi, le Casino Théâtre de Rolle lance sa nouvelle saison avec deux soirées musicales en plein air, devant sa porte au bord du lac. Un apéritif à déguster gratuitement avant les 18 spectacles de la saison programmés en salle, qui feront la part belle au théâtre, à la musique, à l’humour, à la littérature et à l’improvisation.

Cette année, les Terrasses du Casino ont lieu un mois plus tôt que d’habitude, sans l’Orchestre Jaune, mais avec six concerts. Vendredi, la soirée débutera à 19h30 avec Olympic Antigua, sur un groove langoureux et chaloupé. Suivra (21h) le trio Barrio Colette, qui sert de la variété française mêlée à du rock psychédélique des années 60 et de la pop synthé des années 80. Enfin My name is Fuzzy (22h30) terminera la soirée avec ses chansons teintées d’absurde et d’ironie. Samedi, présentation de la saison à 18h30, suivie de Léopoldine HH et ses garçons à 19h30, Les Fils du Facteur à 21h (pop, electro, funk, bossa nova), puis le guitariste et chanteur congolais Proffa (22h45), accompagné par ses deux compagnons batteur et bassiste, dans un mélange de musiques soukous et d’afrobeat. Petite restauration sur place.

Du côté des cinémas open air L’open air organisé par Cinérive sur la place Scanavin à Vevey déroule son programme jusqu’au 12 août. KEYSTONE Un transat, une pèlerine en cas de pluie, une couverture pour maximiser le confort et le ciel au-dessus de votre tête. Vous voilà prêts pour vous faire une toile dans l’un des cinémas en plein air mis sur place dans le canton cet été. Mais quel film choisir cette fin de semaine? Tour d’horizon. Vous vous sentez l’âme musicale? L’open air de Morges projette vendredi «Divertimento», l’histoire vraie de l’orchestre du même nom, créé et dirigé par Zahia Ziouani en Seine-Saint-Denis (21h15). La voix de David Bowie résonnera aussi dans l’enceinte du Musée militaire dimanche avec la projection du mythique concert enregistré en 1973 à Londres et remastérisé, «Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (21h15). Samedi, rendez-vous à Rolle pour voir ou revoir «Dirty Dancing», film culte qui a consacré Patrick Swayze et Jennifer Grey en 1987 (21h30). Enfin, Margaux Gazur remixera «La collectionneuse» d’Éric Rohmer au parc Mon Repos vendredi (22) dans le cadre des Garden Parties de Lausanne. En cas de pluie, la projection du ciné-concert est déplacée au Zinéma. Envie d’un blockbuster? Visez le très français «Les trois mousquetaires: d’Artagnan» vendredi, «The Flash» samedi à Vevey (21h30) ou «Indiana Jones et le cadran de la destinée», le cinquième volet des aventures de l’archéologue, samedi à Yverdon-les-Bains (21h30). Vendredi, l’open air du Nord vaudois projette également «Oppenheimer», biopic sur le père de la bombe atomique signé Christopher Nolan, en salle depuis la semaine dernière (21h30). Vous comptez faire marcher vos zygomatiques? «Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu» sera projeté dimanche dans la cour intérieure du château d’Yverdon-les-Bains (21h). L’open air de Rolle propose quant à lui la comédie «Menteur» vendredi et le grand classique du Splendid «Papy fait de la résistance» dimanche (21h30). Sortie en famille? Les films d’animation «Super Mario Bros» samedi à Morges (21h15) et «Miraculous» dimanche à Vevey (ouverture des portes 20h, projection au crépuscule) séduiront les plus petits. Canton, divers lieux. Infos sur www.morgesopenair.ch, www.cinerive.com, www.yverdonopenair.ch et www.rolle-openair.ch.

Garden Parties lausannoises

My Name is Fuzzy, moniteur musical pour les Garden Parties – entre autres. DR

Après le parc de Valency et celui de l’Hermitage, c’est au tour de Mon Repos de servir d’écrin de verdure à la nouvelle fournée des Garden Parties. L’offre s’avère une fois de plus riche et baladeuse puisqu’elle comporte aussi plusieurs promenades thématiques. L’«insolite» quartier sous-gare en fait partie mais, pour ceux qui tiennent à rester dans le cadre du parc, un tour d’horizon des arbres ou de la couleur verte (en hommage à l’historien Michel Pastoureau) sont aussi au programme. Sans mettre ses jambes à contribution, les possibilités sont déjà nombreuses avec du spectacle de rue en provenance de la Plage des Six Pompes (La Toute Petite Compagnie, ve 28, 18h35; La Montagne, ve 28, 19h45; Joshua Monten, sa 29, 18h; «Les dangereuses liaisons de Jacqueline et Marce», sa 29, 22h). Côté musique, l’embarras du choix se maintient avec Meimuna (ve 28, 18h45), Mortòri (ve 28, 20h45), My Name is Fuzzy (sa 29, 20h), Nayana (sa 29, 21h) ou encore Aslo (sa 29, 23h). Liste non exhaustive.

L’aubade de Bille Bird

Billie Bird en pleine floraison. ODILE MEYLAN/24 heures

Percée pop aux premières heures du matin… Dans le cadre des Garden Parties lausannoises, l’association Thelonica ouvre ses rives à Bille Bird, chanteuse du cru forte d’un premier album, «Incendies», attendu depuis longtemps. L’occasion de le découvrir au réveil dans des déshabillés acoustiques qui sauront mettre le feu à une journée naissante. «Aujourd’hui, pourquoi se hâter? Aujourd’hui, pourquoi résister? L’incertitude finira bien par me tuer.» Malgré une aube entre chien et loup, l’indétermination n’est ici pas de mise: un concert à doubler d’une éventuelle baignade?

Château-d’Œx, terrain de jeux des enfants

Une douzaine de spectacles sont joués quotidiennement jusqu’à dimanche. Festival au Pays des Enfants - Château-d’Œx

Le Festival au Pays des Enfants fait son retour à Château-d’Œx. Spectacles en salle et sous chapiteau, ateliers et animations sont au programme de la manifestation jusqu’à dimanche. Cette 11e édition propose chaque jour une douzaine de représentations, tantôt noires, clownesques, chantantes ou itinérantes, dès 18 mois pour le numéro le plus jeune public. Les enfants pourront aussi s’initier aux arts circassiens, au djembé, ou s’adonner à la fabrication d’un cerf-volant.

Les vieux bateaux à la parade

Organisée depuis 1976 par le Cercle de la Voile Vevey - La Tour (CVVT), la 46e Régate des vieux bateaux prendra l’air ce week-end au large du port de La Tour-de-Peilz. La première manche est prévue dès 14h le samedi, la seconde dès 10h le dimanche. Inscriptions jusqu’au samedi midi. Sur terre, concerts et stands de restauration animeront la terrasse du CVVT dès le vendredi soir.

Hommage à Reger

Raphaël Hardmeyer, baryton et interprète du concert anniversaire de Max Reger à Montreux. DR

Compositeur à la charnière du romantisme et de la modernité, Max Reger n’a jamais connu une grande audience en dehors des pays germaniques. Plusieurs concerts s’organisent cependant autour de son 150e anniversaire. À Montreux ce samedi 29 juillet, on entendra des lieder, des pages pour orgue et pour violon et piano. Le programme proposé par Raphaël Hardmeyer sera ponctué par de nombreuses anecdotes autour du compositeur.

Bach rencontre Haendel

Cristina García Banegas enseigne à l’Université de Montevideo. Invitée dans la série des concerts d’orgue du vendredi, l’organiste uruguayenne a concocté un récital partagé entre Haendel et Bach, célébrant une rencontre qui n’a jamais eu lieu de leur vivant.

Aimez-vous Brahms?

Anna Agafia Egholm joue en ouverture des Rencontres musicales de Champéry ANASTASIA KOBEKINA

«Aimez-vous Brahms?» demandent fièrement les Rencontres musicales de Champéry cette année, qui répondent oui, sans hésiter. Du 31 juillet au 14 août, le compositeur allemand n’est cependant pas seul à l’affiche, à l’image du concert d’ouverture, lundi 31, qui présente deux doubles concertos, celui de Mozart pour flûte et harpe, et celui de Brahms pour violon et violoncelle. Anna Agafia Egholm et Estelle Revaz sont les solistes de celui de Brahms.

Festival des Haudères

Vendredi 28 juillet, le pianiste Fabrizio Chiovetta joue à la chapelle des Haudères GUILLAUME MÉGEVAND

La 21e édition du Festival des Haudères met toujours en lumière les figures majeures du paysage musical romand. Remarqué pour son récent album «Schumann», Fabrizio Chiovetta en livre la quintessence à l’occasion du concert d’ouverture, ce vendredi, qui concentre le cœur de l’esprit schumanien: l’«Arabesque», les «Scènes d’enfants», la «Fantaisie».

Festival Orgues, Musiques et Cimes

Outre les concerts de Martigny à Vallorcine, le festival Orgues, Musiques et Cimes organise dans la vallée du Trient trois autres volets d’activités: des ateliers de formation, la sonorisation de films anciens muets, et des interventions musicales dans les écoles. Le spectacle d’ouverture le 30 juillet s’intitule «L’ode des mots et des sons»; il est articulé autour d’un article de 1921 mis en théâtre. Les cors des Alpes, le groupe des Cors de Lavaux, interviendront ponctuellement, en écho aux ouvriers qui ont œuvré pour la construction du barrage de Barberine.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.