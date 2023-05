Quinze bons plans pour le week-end – Ce week-end, passez à l’Hyper club, foncez en expo ou en concert Besoin d’idées pour assouvir vos envies de fêtes, de découvertes ou de culture? Soirées electro, expositions, spectacles, animations… Notre sélection dans le canton. Gérald Cordonier Matthieu Chenal Sébastien Galliker Sylvain Muller Francois Barras

Le bidouilleur de fréquences sonores Alva Noto est à l’ECAL, jeudi soir. Alberto Novelli, Villa Massimo

Il n’y a pas que les journées qui se réchauffent, cette fin de semaine. Les mélomanes auront le choix avec de belles notes classiques qui résonneront un peu partout. Les fêtards pourront endiabler leurs nuits en mode funk ou electro. Mais pas seulement: ça va aussi swinguer sur les claviers de machines à écrire ou détendre des zygomatiques avec des comédies théâtrales. Sans oublier les concerts de musique classique, un ciné-concert et une rencontre pour passionnés de gros moteurs. Découvrez notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer.

Clubbing, DJ et perfo electro à Hyper Ouest

S’il y a bien un endroit qu’il ne faut pas manquer, à Hyper Ouest, c’est le mégaclub qui, pour deux soirs encore, fera trembler les murs des halles Veillon à Bussigny et attend jusqu’à 1300 fêtards, dès 22 h. Cet Hyper club totalement éphémère a été aménagé dans les locaux de l’ancienne société de vente par correspondance. Vendredi, la soirée peut compter sur deux têtes d’affiche: Marara Kelly mélangera baile funk et technobrega, dans une sorte de voyage entre l’Amazonie brésilienne et Rio. Et Hirma, aussi connu sous NDH (du collectif Zagaza) mixera ses sons entre rythmiques afro, hip-hop et drum’n bass. Samedi, place à The Hacker, compagnon artistique de Miss Kittin et roi de l’electroclash.

Jeudi à 19 h 30, ambiance plus arty et minimaliste du côté de l’école d’art installée à Renens. Le père fondateur du «réductionnisme» et dompteur des fréquences, Alva Noto, a cosigné, avec son acolyte Ryuichi Sakamoto – disparu récemment –, la BO de «The Revenant», d’Alejandro González Iñárritu. Son concert à Hyper Ouest est un petit événement.

Musique: voix de la ville

Jusqu’au 14 mai, les maisons de quartier de Lausanne deviennent un vaste réseau musical offert aux arts sonores dans l’espace public. Au menu, des chantiers collectifs, des installations audio, des ateliers, des promenades, des concerts et des performances proposées gratuitement. Vaste programme.

Expo: des claviers venus d’ailleurs

Le Musée de la machine à écrire à Lausanne propose une journée spéciale pour fêter le premier anniversaire de ses nouveaux locaux au coeur de la ville. Samedi 6 mai, le public pourra participer à des visites guidées de la nouvelle exposition temporaire «Claviers d’ailleurs», qui présente des claviers aux caractères spéciaux en provenance du monde entier. Les visiteurs pourront aussi assister à la conférence «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les claviers!» présentée par le spécialiste mondial et ergonome pour l’entreprise suisse Logitech, Sylvain Sauvage. En lecture, également «Story of my Typewriter» («L’histoire de ma machine à écrire»), de l’écrivain américain Paul Auster. Et deux concerts de Ilajan et Stéphane Block. La collection permanente comprend plus d’un millier de machines, dont 250 sont exposées. ATS

Moteurs: 10e American backstage

Les amatrices et amateurs de motos et de voitures américaines ont rendez-vous à Gland ce samedi pour la 10e édition de l’American backstage. Au programme des démonstrations de danse country, des concerts de rock, des stands de circonstance et, plus original, un concours de lancer de boîtes de vitesse et un autre de changement de roue. Le tout au milieu, bien évidemment, d’de multiples Buick, Chevrolet, Harley-Davidson et autres Indian. Entrée libre dès 9h, concerts dès 16h. Animations, jeux et concours pour les enfants.

Gland, Grand-Champ à Gland. Sa 6 mai (de 9h30 à 23h). Entrée libre. Progr. détaillé sur: www.american-backsatge.ch

Théâtre: la Mouette va s’envoler de Vidy

Derniers jours pour découvrir la performance filmique et théâtrale de Cyril Teste, qui adapte «La Mouette» d’après Anton Tchekhov à Vidy. En jouant sur les ambiguïtés des différents points de vue, le metteur en scène propose une version émouvante et intense du conflit de générations, des trios amoureux et des enjeux de l’art, si finement décrits par le Russe.

Comédie: mâle face-à-face

L’un est chauffeur routier (et poète à ses heures), l’autre crée des parfums délicats (mais a un caractère plein de rigueur). Tous deux sont pères, à leur manière. Et pétris de questions, de doutes, de certitudes. «De vous à moi» entrechoque les masculinités avec un humour décapant. À découvrir jusqu’au 14 mai au Théâtre Montreux Riviera.

Expo: souvenirs culinaires

DR

La nouvelle exposition temporaire du Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles propose de réveiller des souvenirs enfouis. Le parcours met en lumière le quotidien culinaire d’antan à travers le menu de la bénichon, temps fort de la gastronomie fribourgeoise. Le scénario égrène quinze secteurs thématiques, des mets et boissons consommés par les fameuses grenouilles naturalisées.

Ciné-concert: Bourvil président

Avant de réussir le hold-up du siècle avec De Funès, Bourvil a imposé sa drôle de bouille en solitaire, du comique troupier de ses débuts à la chanson, au théâtre et au cinéma. Vendredi à Yverdon, Patrick Vulliamy (chant) et Lionel Buiret (accordéon et guitare) lui font honneur en créant un ciné-concert alternant, sur l’écran du cinéma Bel Air, bouts d’interviews et extraits de films avec, sur la scène, chansons live et anecdotes.

Musique classique: plein de concerts

Le jeu de l’espionne

Le jeu de l’espionne, spectacle de Comiqu’Opera. Guillaume Perret

Davide Autieri et Leana Durney, de la compagnie Comiqu’opéra, s’emparent de la figure de l’espionne suisse de Louis XIV, Catherine de Watteville, pour créer un objet lyrique non identifié, jouant sur les références historiques et sur une forme inspirée des jeux vidéo! Blaise Ubaldini signe la musique écrite pour les deux chanteurs et accordéon.

«Accélération»

L’ensemble électroacoustique Insub Meta Orchestra (36 musiciens) interprète sa dernière création, «Acceleration», une pièce dont la pulsation s’accélère progressivement en passant par une série de textures et de climats sonores surprenants. Le trio franco-anglais Y I ouvre la soirée en mêlant danse, arts martiaux et improvisation.

Menuhin Academy

Les jeunes musiciens à cordes de l’Académie Menuhin et leurs professeurs sont réunis pour une dégustation musicale raffinée, sous la houlette de leur directeur, Renaud Capuçon. Au programme, le «3e Concerto brandebourgeois» de Bach, le mouvement de quatuor de Mahler et «Souvenir de Florence» de Tchaïkovski.

Retrouvons Mozart!

Depuis treize ans, l’Ensemble Arabesque a la chance d’accueillir le public au château du Châtelard pour des concerts de musique ancienne. Jeunes musiciens liés depuis leurs débuts au Conservatoire de Lausanne, Léa Al-Saghir et Martin Egidit se joignent à Alinka Rowe et Vivian Berg pour sertir le «Quatuor pour cordes et hautbois» et le «Divertimento» de Mozart.

Camille Thomas

Camille Thomas Sonia Sieff

Alors que son prochain double album Chopin sort chez Deutsche Grammophon dans un mois, la violoncelliste Camille Thomas, accompagnée par Julien Brocal au piano, joue les Sonates pour violoncelle et piano de Chopin et Franck.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.