A Vevey, les dessinateurs envahissent les rues de Vevey, ce week-end. Odile Meylan

Des envies d’expo? Besoin d’idées pour sortir en famille ou entre amis? De jour comme de nuit, les loisirs sont nombreux, cette fin de semaine dans le canton. Découvrez nos choix effectués pour vous donner quelques inspirations.

Le Musée romain de Lausanne-Vidy souffle ses 30 bougies

Le Musée romain de Lausanne-Vidy fête cette année ses 30 ans d'existence (archives). Keystone/FABRICE COFFRINI

Le Musée romain de Lausanne-Vidy fête ses 30 ans d’existence et les 60 ans de l’association Pro Lousonna. Pour célébrer ce double anniversaire, il propose un week-end de festivités les 3 et 4 juin. Le public est invité à venir redécouvrir l’exposition permanente «Lousonna passé présent», dans une scénographie ravivée et entièrement remaniée.

Le programme de ces deux journées de fête est complété par des ateliers gratuits en continu et des visites guidées théâtralisées du musée et du parc archéologique. L’accès est libre et gratuit.

Percer les mystères de la construction, frapper sa monnaie…

Samedi et dimanche prochains de 13 h à 18h, le public pourra s’initier en continu aux secrets de la construction romaine, frapper sa propre monnaie antique, découvrir les senteurs du jardin romain ou se restaurer à l’ombre des pins autour du musée.

Le Musée romain de Lausanne-Vidy abrite les vestiges d’une riche demeure antique et présente, dans son exposition permanente, le mobilier archéologique découvert sur le site de Lousonna. En complément, le parc archéologique offre aux visiteurs et visiteuses une balade dans les vestiges du forum, l’antique centre-ville de Lausanne. Pro Lousonna, elle, est l’association des amis du musée et du passé romains de Lausanne-Vidy. ATS

Portes d’ateliers ouvertes à Montreux

Si, historiquement, Montreux a l’oreille musicale, la ville sait aussi cultiver le regard, comptant un fort noyau d’artistes visuels venus s’y établir. Preuve en est dans l’enthousiasme avec lequel une trentaine d’entre eux ont accepté d’ouvrir les portes de leurs ateliers ce week-end. On connaît bien sûr Christine Sefolosha et ses métamorphoses, vues au château de Chillon, exposées à Paris comme à New York, ou Pascal Bettex, développant un art cinétique qui enchante loin à la ronde. Autant dire que les pratiques à découvrir sont aussi diverses que les raisons de pousser une porte d’atelier. Sans oublier «Utopia», l’exposition réunissant 35 artistes à la Maison Visinand.

La 16e édition du festival Chocolate a lieu ce week-end à Lausanne

Le Chocolate festival, le rendez-vous des fans de l'électro et de la techno, se tient au D!Club et aux Pyramides de Vidy à Lausanne. Keystone/VALENTIN FLAURAUD

La 16e édition du Chocolate Festival, manifestation de musique électronique, se tiendra ce week-end du 2 et 3 juin à Lausanne. Le rendez-vous des fans de l’électro et de la techno se tient au D!Club et aux Pyramides de Vidy, avec quelques DJ de renommée internationale au programme.

Les organisateurs annoncent une «scénographie technologique immersive inédite» et la venue notamment des DJ et/ou producteurs Popof X Space 92, Len Faki, Sainte Vie, Stafanik Raschke, Scan X ou encore Patrice Bäumel, Einmusik, Fiona Kraft et ARGY.

Un concours (DJ Contest) est aussi organisé pour soutenir la scène électronique suisse en offrant une plateforme d’expression aux nouveaux talents. ATS

Les Ondes à Monthey font vibrer le classique pour la 2e fois

Lors du Festival Les Ondes, à Monthey, les concerts se doublent si le temps est au beau d’une vraie partie de campagne les pieds dans l’eau, loin des soucis urbains. Josh Kempinaire

Les Ondes, c’est de la musique classique les orteils en éventail. Voulu, conçu, animé par la pianiste Beatrice Berrut, le festival s’est installé en 2022 au pavillon des Mangettes, dans la zone verte de Monthey.

Si le temps est au beau, les concerts se doublent d’une vraie partie de campagne les pieds dans l’eau, loin des soucis urbains.

Les 3 et 4 juin, parmi une programmation irrésistible, le récital de Gottlieb Wallisch, samedi à 19 h, entre parfaitement dans la catégorie «Cabinet des curiosités». L’Autrichien a une passion pour les œuvres pianistiques du XXe siècle inconnues jusque-là. Le voilà révélant une anthologie jouissive de fox-trot et de danses inspirées du jazz. «De parfaits exemples de joie de vivre», selon le pianiste. Shani Diluka, Tedi Papavrami ou encore le Trio Nota Bene illuminent d’autres moments forts du festival. MCH

Presque 20 ans pour PictoBello

Pictobello, dans les jardins veveysans. Edouard Curchod/VQH

Quand PictoBello prend ses quartiers, une fois l’an, Vevey ressemble à une bande dessinée géante et soigne son statut de Ville d’images. La 19e édition invite une vingtaine d’artistes, prêts à toutes les variations sur le thème des cycles qui rythment notre quotidien. Entre métro, boulot, dodo, sûr qu’il y a de la matière! FMI

«Délits de cuivres», un grand souffle à Mézières

Pour sa 3e édition, «Délit de cuivres… s’évade», au Théâtre Barnabé. Durant deux soirs, les virtuoses de la trompette, du saxo, du tuba ou des percus s’offrent des délires musicaux, à la fois humoristiques et poétiques.

Un spectacle de théâtre musical virtuose sans parole qui, dans un rythme endiablé, emprunte des œuvres tant au répertoire classique qu’aux grands standards de la musique populaire et de jazz. GCO

«Qui a peur de Virginia Woolf?» au Crochetan

«Qui a peur de Virginia Woolf?», Cie Le Magnifique Théâtre et mise en scène de Julien Schmutz. Guillaume Perret

Le Fribourgeois Julien Schmutz présente cette semaine au Théâtre du Crochetan «Qui a peur de Virginia Woolf?», l’une des pièces les plus connues du dramaturge Edward Albee, adaptée au grand écran en 1966, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton dans les rôles principaux.

À Monthey, Nathalie Cuenet, Yves Jenny, Laurie Comtesse et Pierre-Antoine Dubey se donnent la réplique dans cette scène de ménage aux allures de huis clos caustique. LGL

Féerie de papier pour les tout-petits

Le spectacle «Sous la neige» emporte le public dans un univers poétique et sensible. Cie Les Bestioles

Deux personnages s’amusent à faire voleter des papiers, soies graciles… Qui se transforment en oiseaux s’envolant, en dragons ou animaux marins disparaissant dans les profondeurs… Sans un mot, les comédiens dessinent dans les airs une histoire éphémère et touchante. Les effets sonores, la musique et les lumières font entrer le public dans un univers poétique et sensible, «Sous la neige». STA

L’écriture comme outil de réparation

Sous la direction de Marika Dreistadt et Simon Guélat, Irina Bialek joue son propre texte, mais aussi son propre vécu sur la scène de l’Usine à Gaz, à Nyon. Ses fêlures autant que ses ressorts sont celles d’une adolescente placée, enfant, dans une famille d’accueil. En se mêlant à des voix adultes en direct et en off, la sienne témoigne d’un parcours qui tire sa force de ses ratures. KBE

Et encore un peu de musique classique à Lausanne, Vevey ou Yverdon

Hymne à la vie - Mozart à Lausanne et Vevey

Céline Grandjean réunit le Chœur de la cathédrale de Lausanne, l’Union chorale de La Tour-de-Peilz et l’orchestre Nexus pour célébrer le «Requiem» de Mozart, mais également un «Hymne à la vie» en création signé par Joséphine Maillefer, qui a utilisé la correspondance de Mozart avec son père pour établir le livret!

Didon et Enée - un opéra choral à Lausanne et Vevey

L’Ensemble Vocal Euterpe et l’Ensemble Fratres défendent «Didon et Enée», de Purcell, mis en scène par Jean-Paul Favre, et «Le Reniement de St Pierre», de Charpentier, dirigé par Christophe Gesseney.

Brahms et ses «Lieder» à Yverdon

La mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis et le pianiste Christian Chamorel vernissent en récital leur bouleversant album consacré aux mélodies de Johannes Brahms (Prospero).

