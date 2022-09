Insertion sociale – Cédric Fazan est nommé à la tête de la Fondation Le Relais Le personnage est attendu comme le messie par une partie du personnel, mécontent, qui se réjouit de tourner la page de l’ère houleuse de l’ancienne directrice. Dominique Botti

Cédric Fazan est impliqué dans diverses associations et commissions actives dans le domaine

des addictions et de la grande précarité sociale au niveau local, cantonal et fédéral. Fondation Le Relais

Cédric Fazan est le nouveau directeur de la Fondation Le Relais. La nomination, qui vient d’être rendue publique, a été accueillie avec soulagement par le personnel, qui œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

L’actuel directeur de la Fondation Le Tremplin, dans le canton de Fribourg, a la réputation d’être un «homme de terrain», «humain» et «clairvoyant», selon les employés que nous avons contactés. «C’est l’occasion d’aller de l’avant et de tourner la page de l’ère houleuse de l’ancienne directrice», déclare l’un d’eux.

L’établissement, qui a son siège à Morges – à ne pas confondre avec la Fondation du Relais, qui gère deux EMS dans le canton –, traverse des tensions internes depuis une année. Cet été, certains membres de la base parlaient de vagues de «démissions», «burn-out», «souffrance au travail». La direction, elle, réfutait le terme de «crise», mais reconnaissait une période post-Covid difficile. Aujourd’hui, des plaignants estiment que la situation s’est stabilisée, mais pas améliorée. D’où l’importance du nouveau directeur.

Le conseil de fondation, dans son communiqué, se réjouit de l’arrivée de Cédric Fazan (né en 1971), qui entrera en fonction le 1er janvier 2023, et remercie chaleureusement la future ex-responsable de l’établissement pour son travail durant six ans. Cette dernière reprendra, le 1er octobre prochain, la tête du Centre cantonal d’orientation et de formation professionnelles. L’intérim sera assuré par le directeur adjoint Gaétan Nanchen.

Climat de confiance

Contacté, l’heureux élu dit avoir été informé de l’existence de ces tensions avec la base. «J’en prends acte. Je me réjouis de commencer à travailler au Relais. Rapidement, je veux rencontrer les équipes, pour les entendre et connaître leurs besoins. Et aussi avec les différents partenaires externes, y compris les administrations publiques. Un climat de confiance est, pour moi, très important», conclut-il.

