Cycle de musique classique à Lausanne – Cédric Pescia succombe à la Lisztomanie Le pianiste vaudois exporte à la salle Paderewski de Lausanne sa série de concerts jadis hébergés au TKM. Avec Mahler et Liszt ce week-end. Matthieu Chenal

Franz Liszt en récital en 1843 à Berlin. Theodor Hosemann, «Im Concertsaale» der Berliner Singakademie

Franz Liszt a réussi à créer autour de son piano et de son aura un phénomène d’hystérie collective. Le poète et journaliste Henri Heine l’a décrit sous le nom de «Lisztomanie» en 1844 après avoir assisté à un de ses récitals à Paris: «Lorsque j’ai entendu parler autrefois des évanouissements qui se sont produits en Allemagne et surtout à Berlin, lorsque Liszt s’y est produit, j’ai haussé les épaules avec pitié et j’ai pensé: la tranquille Allemagne sabbatique ne veut pas perdre l’occasion de faire le peu d’exercice nécessaire qui lui est permis… C’est ainsi que j’expliquais cette Lisztomanie et que je la considérais comme un signe de l’absence de liberté politique de l’autre côté du Rhin. Mais je me suis trompé, après tout, et je ne l’ai remarqué que la semaine dernière, à l’Opéra italien, où Liszt a donné son premier concert… Ce n’était vraiment pas un public sentimental et germanique devant lequel Liszt a joué tout seul, ou plutôt, accompagné de son seul génie. Et pourtant, combien bruyants furent les applaudissements qui vinrent à sa rencontre! Une véritable folie, inouïe dans les annales de la fureur!»

Intérêt tardif

Ce genre de débordements sont aujourd’hui plutôt associés à des stars de la pop qu’à des musiciens classiques. Et en tout cas pas Cédric Pescia! Pourtant, le pianiste vaudois a intitulé «Lisztomania» la journée qu’il organise samedi 30 octobre à Lausanne. «Durant mes études, j’ai dû jouer quelques pages de Liszt, mais je préférais Schumann, reconnaît le professeur de piano à la HEM de Genève. J’ai développé un intérêt tardif pour Liszt, car il est incontournable pour l’enseignement.»

Cédric Pescia, pianiste et directeur artistique de la série Ensemble en Scène Uwe Neumann

Cédric Pescia s’est intéressé aux «Années de pèlerinage en Suisse», confiant à deux de ses anciens élèves la rude tâche de jouer les «Études d’exécutions transcendantes» (Gabriel Stern) et la «Sonate» (Titien Collard). Vendredi au même endroit, le pianiste accompagne Caroline Melzer et Michael Nagy dans des Lieder du recueil «Des Knaben Wunderhorn» de Mahler. Une tout autre manie!

