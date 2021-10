Une vidéo fait scandale – Cela chauffe pour les policiers en guerre contre le certificat Covid La police de Saint-Gall a identifié un de ses employés comme voix off d’une vidéo critiquant les mesures anti-Covid. Sanctions dans l’air. Arthur Grosjean

Combien de policiers ont participé à cette manifestation de défiance envers les autorités? Impossible de le savoir. Screenshot vidéo

La vidéo a défrayé la chronique en Suisse alémanique. On y voit des hommes de dos, debout et encagoulés, sur le bord du lac de Walenstadt entre Zurich et Saint-Gall. Sur leur training noir, un slogan: «Nous pour vous».Il ne s’agit pas d’une famille dissidente des black blocs en goguette dans la Suisse orientale.

Non, ils se présentent comme des policiers qui ont en assez des «mesures liberticides» prises par les autorités pour juguler l’épidémie. Ils dénoncent l’extension du certificat Covid et la quasi-obligation à se faire vacciner.

Pour eux, tout cela va trop loin, et on les voit sur la vidéo pactiser avec les Freiheits-Trychlern, ces sonneurs de toupins de la liberté qui, eux aussi mais à visage découvert, dénoncent les mesures anti-Covid. On se souvient que le conseiller fédéral Ueli Maurer avait déclenché l’ire de la classe politique, hors UDC, en arborant un de leurs T-shirts.