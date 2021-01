Contrôles aux frontières? – «Cela pose des questions logistiques assez terribles et redoutables» Christophe Reymond, directeur général du Centre Patronal se désole de voir encore des propositions de restrictions et rien pour une sortie de crise. Cindy Mendicino

Christophe Reymond, directeur du Centre Patronal. Patrick Martin

«C’est une démarche impressionnante et inhabituelle qui donne à penser qu’elle sera suivie d’effets.» Voilà la première réaction de Christophe Reymond à l’idée des présidents de partis qui veulent des contrôles Covid aux frontières.

Voilà pour la forme. Sur le fond, c’est d’abord la logistique nécessaire qui interpelle le directeur général du Centre Patronal. «Il faudra élargir les tests, en avoir assez, établir des attestations pour les frontaliers… Ça n’est pas rien! Sans compter les obligatoires contrôles à chaque frontière. C’est gratiné.»

«Il m’intéresserait de savoir quel est le raisonnement de Petra Gössi qui voit tout ça depuis Schwytz…» Christophe Reymond, directeur général du Centre Patronal

Il se souvient de la première vague, lorsque son organisation, avec d’autres, avait réclamé auprès du service des douanes l’amélioration des conditions de passage des frontaliers, alors que d’immenses files se formaient aux points d’entrée dans le pays. Aujourd’hui, il n’y a d’ailleurs guère que les travailleurs frontaliers qui pourraient être vraiment tentés de passer la frontière, estime-t-il. «Presque tout est fermé! Voilà des semaines qu’on dissuade les gens de bouger.»

«Vu de Schwytz…»

L’inquiétude pour ces travailleurs est donc primordiale: «Ils sont des dizaines de milliers, à Bâle, Genève, ou par exemple dans le canton de Vaud. Il m’intéresserait de savoir quel est le raisonnement de Petra Gössi qui voit tout ça depuis Schwytz…»

Mais l’envie de réfléchir à des mesures, Christophe Reymond l’a semble-t-il perdue. «Le monde politique ne fait que restreindre. Toutes les semaines, on se demande ce qu’on pourrait fermer en plus, empêcher en plus. J’aimerais une stratégie de sortie de crise, mais personne ne la formule.» Parce qu’elle n’est simplement pas à l’ordre du jour, non? «C’est ce que croient les présidents de partis et le Conseil fédéral. Mais ça se discute…»

«Amertume et incompréhension»

Christophe Reymond avoue ressentir «de plus en plus d’amertume et d’incompréhension face à la violation successive des libertés. Mais aussi face à la défiance que toute la politique témoigne à l’égard des précautions que prennent ou pourraient prendre les entreprises.»