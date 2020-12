Premier podium en Coupe du monde – «Cela valait vraiment la peine de se battre!» La persévérance de Justin Murisier, opéré trois fois au genou, a été payante. Troisième du géant d’Alta Badia derrière Alexis Pinturault et Atle Lie McGrath, le Valaisan a versé une petite larme. Christian Maillard

Derrière son masque, on devine un autre sourire et quelques larmes de joie. KEYSTONE

Il y a si longtemps qu’il attendait ce moment-là, qu’il ne cache pas son émotion. Derrière son masque de vieux au sourire moustachu et édenté, il a versé «une petite larme» de joie une fois qu’Alexis Pinturault a franchi la ligne d’arrivée. À Alta Badia, sur le plus beau géant du cirque blanc, Justin Murisier, qui s’élançait pour la 109e fois lors d’une course d’une Coupe du monde, est enfin monté sur un podium. Celui du courage.

‹‹Après des nuits d’hôpital, des heures de physio, des visites chez le médecin, j’en ai bavé.›› Justin Murisier, 3e du géant de Alta Badia

De quoi pousser un gros ouf de soulagement en se remémorant toutes ces blessures qui ont repoussé cet instant de grand bonheur qui devait bien finir par arriver un jour tant son talent était grand. Il le savait, le Bagnard de 28 ans, qu’il n’était pas très loin de ce Top 3 qui lui tendait depuis toujours les bras. Comme ce 17 décembre 2017 où sur cette même piste il avait échoué au 4e rang à 25 centièmes de Zan Kranjec. «Je pense que ce tracé m’aime et qu’il sait que cela a toujours été réciproque!» se persuadait-il d’ailleurs à chaque fois qu’il débarquait dans cette station des Dolomites, conscient toutefois que cette Gran Risa, qui avait séduit les plus grands dont notamment Steve Locher, ne s’offrait pas au premier venu d’un claquement de doigts.