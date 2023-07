Tennis – Céline Naef et Susan Bandecchi invitées au Ladies Open Les organisateurs du tournoi lausannois, qui débute lundi, ont octroyé une wild card à la Schwytzoise et la Tessinoise. Au total, cinq Suissesses seront engagées. Brice Cheneval

Céline Naef est actuellement en lice à la Hopman Cup, où elle défend les couleurs de la Suisse au côté de Leandro Riedi. Keystone

Le plateau du Ladies Open de Lausanne s’affine. Les organisateurs du tournoi estampillé WTA 250, qui débute ce lundi, ont annoncé l’identité des joueuses ayant reçu une wild card.

Actuelle finaliste de la Hopman Cup, où elle représente la Suisse au côté de Leandro Riedi, la Schwytzoise Céline Naef (18 ans) - 157e au classement mondial - s’alignera pour la première fois sur les bords du lac Léman. Éliminée au 2e tour par Belinda Bencic l’an dernier, la Tessinoise Susan Bandecchi (25 ans/WTA 428) sera également au rendez-vous, pour la troisième année consécutive.

Une troisième invitation a été attribuée à la Française Fiona Ferro (WTA 256), lauréate en 2019.

Sans Belinda Bencic

Ces trois joueuses complètent un plateau déjà composé de la Slovène Tamara Zidansek (WTA 139) et de la Française Alizé Cornet (WTA 68), respectivement vainqueures du tournoi en 2021 et 2018, ainsi que de la jeune prodige russe Mirra Andreeva (16 ans/WTA 66), récente huitième-de-finaliste à Wimbledon, la Grisonne Simona Waltert (22 ans/WTA 131), la Seelandaise Jil Teichmann (26 ans/WTA 124) et la Zurichoise Viktorija Golubic (30 ans/WTA 120).

Tête d’affiche initiale du Ladies Open, la Saint-Galloise Belinda Bencic (26 ans/WTA 15) a, elle, déclaré forfait en raison d’un bras amoindri.

