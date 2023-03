Élections fédérales – Céline Weber en lice pour le Conseil des États La conseillère nationale de La Rippe a été désignée par les Vert’libéraux pour briguer un siège à la Chambre des cantons. Le parti lance trois listes pour le National. Jérôme Cachin

Ici dans la réserve naturelle de La Rippe, son village, la Vert’libérale Céline Weber a succédé à Isabelle Chevalley au Conseil national. CHRISTIAN BRUN/24 Heures

La conseillère nationale Céline Weber sera la seule candidate Vert’libérale au Conseil des États. Mardi soir, l’assemblée générale du parti a choisi de la lancer, alors que d’autres options étaient sur la table.

«Nous avons laissé ouvertes toutes les possibilités», commente Claire Richard, la présidente du parti vaudois. Le comité proposait de lancer deux femmes dans la course au Conseil des États. Céline Weber et Claire Richard se proposaient. L’autre élu Vert’libéral vaudois à Berne, François Pointet, était quant à lui pour une candidature unique aux États. Et il se proposait aussi, avant de se retirer en faveur d’une seule candidature féminine. Finalement, «l’assemblée a décidé que c’était pour Céline», résume Claire Richard. Céline Weber est docteure en génie mécanique de l’EPFL sur le chauffage à distance et dirige son bureau de conseil en énergie depuis 2016.

Plus d’une centaine de membres se sont réunis à Lausanne. D’après le communiqué, il y a eu des «débats nourris». Mais aussi «sereins», selon Claire Richard.

57 candidats pour le National

Les Vert’libéraux présenteront pas moins de 57 candidats pour le Conseil national (26 femmes et 31 hommes), répartis en trois listes. Une principale, une secondaire et une jeune. «Nous avons fait un appel à candidatures, le nombre de réponses a été important, précise Claire Richard. Faire trois listes nous permet de ne recaler personne.» Neuf des treize députés au Grand Conseil sont sur les listes. Et bon nombre d’élus communaux.

Céline Weber et François Pointet sont respectivement numéro un et deux de la liste principale pour le Conseil national. Claire Richard est en pole position de la liste secondaire. La députée Cloé Pointet est, quant à elle, en tête de la liste Jeunes. Les éventuels apparentements seront annoncés ultérieurement.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.