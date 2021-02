Concours littéraire – «Cellule dormante» a remué les écoliers Le livre de l’écrivain et journaliste Christian Lecomte a remporté la 12e édition du Roman des Romands. Caroline Rieder

Le journaliste Christian Lecomte a travaillé comme correspondant en Algérie, où se passe une partie de l’intrigue de «Cellule dormante». Il vit aujourd’hui à Genève. LAURENT GUIRAUD

Un geste malheureux qui tourne au drame peut conditionner une vie. Surtout lorsqu’on s’appelle Nessim, qu’on vit dans une banlieue parisienne avec une sœur qui rêve d’émancipation et une mère qui fait les ménages pour joindre les deux bouts. Envoyé dans le pays de ses parents pour se faire oublier, le jeune homme ne trouve pas ses repères en Algérie, malgré la famille élargie qui l’accueille. Déboussolé sans ses proches, il se lie à des individus peu recommandables.

De fil en aiguille, on le retrouve en Suisse comme cellule dormante d’un groupe terroriste. Avec, pour planche de salut, sa grande capacité à changer de milieu et de nom, et à recréer des liens. Avec les mauvaises personnes, mais aussi les bonnes…Roman d’apprentissage très documenté et fable sociale sur fond de migration, extrémisme et enracinement culturel, «Cellule dormante» (Éd. Favre) avait tout pour séduire les 450 élèves qui ont participé à cette 12e édition du Roman des Romands.

Le concours, qui a impliqué 44 rencontres avec les auteurs des six titres en lice, s’est tenu malgré les embûches liées à la situation sanitaire, et l’annonce du lauréat a été faite vendredi 28 janvier, date à laquelle devait se tenir la cérémonie de remise des prix.

«Suivre les aventures de Nessim, c’est découvrir un personnage attachant et horrifiant, c’est comprendre un personnage dont les actes sont impensables.» Les jurés du Roman des Romands

Issus de gymnases, d’écoles de commerce ou de culture générale, les élèves ont souligné la peinture fine d’une réalité difficile, en relevant ce qu’une telle lecture peut avoir de bouleversant: «Suivre les aventures de Nessim, c’est découvrir un personnage attachant et horrifiant, c’est comprendre un personnage dont les actes sont impensables…»

Ecrivain et journaliste pour «Le Temps», Christian Lecomte narre les vicissitudes de son héros avec tendresse, sans jugement. Il adopte aussi son langage des banlieues, entre «bouler», «roumi», ou encore «océan algérien». Des mots qui évolueront aussi au fil des rencontres. Les élèves ont également salué «des moments humoristiques ou pleins de poésie».

En lieu et place de la cérémonie de remise des prix au Théâtre AmStramGram de Genève, les élèves ont déposé leurs hommages aux textes des auteurs sélectionnés en ligne sur le site sur www.romandesromands.ch. Le lauréat remporte un prix de 15’000 francs, financé par la Fondation Minkoff.