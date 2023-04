Expos, concerts et spectacles – Cendrillon ouvre le Jorat et «Casting» fête ses 20 ans Où sortir ce week-end? Nos propositions pour occuper votre fin de semaine. Gérald Cordonier Camille Perriaud Florence Millioud Matthieu Chenal , Laurent Delaloye

Au Théâtre 2.21 transformé en plateau de cinéma, la compagnie Lausanne Impro joue «La caméra». Adrian Schnekt

Des concerts classiques ici et ailleurs, le plein d’expositions à travers sur Vaud ou en Valais, mais aussi un spectacle d’impro avec des comédiens qui jouent les stars de cinéma et une Cendrillon qui promet de dévergonder le Théâtre du Jorat. Faites le plein d’idées!

Improvisation: «Casting», le spectacle d’impro qui tourne depuis 20 ans

Pour son vingtième anniversaire, «Casting» s’offre un remake. Au Théâtre 2.21 transformé en plateau de cinéma, la compagnie Lausanne Impro joue «La caméra», une version filmée en direct de son spectacle phare qui a vu émerger le talents de nombreux comédiens.

Depuis deux décennies, le spectacle original s’amuse de la même recette: comme au cinéma, un réa­lisateur auditionne quatre comédiens pour tourner un film… sans script. Distribution des rôles, écriture et tournage de ce faux film: tout se fait sous le regard du public, dans l’improvisation la plus totale. «Lorsque le réalisateur de la soirée impose ses codes, le public accède aux coulisses de quelque chose qu’on ne voit jamais ; ça crée une connivence», résume Marion Chabloz, comédienne dans la compagnie depuis douze ans.

Un spectacle joué et filmé en direct

Cette formule devenue la marque de fabrique de la troupe lausannoise n’a pas pris une ride. Et fait toujours autant d’émules au fil de soirées très courues. Jusqu'à la fin du mois, place à une vraie version cinématographique. Chaque représentation est filmée. Et diffusée en simultané, pendant que les artistes s’activent. «Filmer permet un type de jeu différent, de décider des valeurs de champs et de hors-champs, de rendre des choses visibles ou non, confie Marion Chabloz. Ça nous ajoute un angle de vue, en plus de celui du public.»

Lausanne Impro a le vent en poupe. «En tant que membres de la compagnie, nous nous sommes professionnalisés en faisant du théâtre à côté, constate la comédienne. Il y a aussi eu l’essor de l’improvisation qui a fait de plus en plus de bruit.» Depuis la saison 2021-2022, la compagnie a gagné en reconnaissance, avec une subvention de trois ans de la ville de Lausanne.

Après une première représentation autour d’un film sur les mafieux, mardi, et une thématique «Amour, gloire et beauté», mercredi, «La camera» promet, tout au long de ce mois d’anniversaire, quinze autres immersions thématiques dans le monde du septième art.

Spectacle: Cendrillon ouvre la saison du Jorat

Cici Olsson

On connaît l’histoire de Cendrillon, son prince, sa pantoufle de vair et sa citrouille. Sauf que dans la version revisitée par Joël Pommerat, on rencontre une fée foireuse et accro à la clope, un prince coincé par une grève des transports et une Sandra dite Cendrier, Cendrillon naïve et arrogante. Avec cette pièce créée en 2011, la Grange sublime ouvre sa saison 2023. «Très éloigné de la version de Walt Disney, plus proche de celle des frères Grimm que de Charles Perrault, le spectacle s’adresse à tous les âges, rappellent les directrices du Théâtre du Jorat, Ariane Moret et Nathalie Langlois. Joël Pommerat relit le parcours de la jeune fille pour mieux le comprendre. Il joue avec nos représentations, interroge notre désir d’histoires, s’amuse de la cruauté de la situation. Tendresse et noirceur s’y côtoient, mais aussi perversion et douceur, pathétisme et humour.»

Classique: Gambas y Compas

À l’origine, l’un est violoncelliste, l’autre contrebassiste. Le duo Gambas y Compas réunit Mathieu Rouquié et Tomás Fernández Child autour de la viole de gambe. Ils n’hésitent pas à pimenter le répertoire baroque (Schenck, Costanzi, Boismortier, Sainte-Colombe, Marais, Bach) de morceaux plus chaloupés: tango, chacarera et musettes viennent parfumer l'ambiance.

Classique: Bach et Rameau

Le Moulin En Clarens à Vich égrène toujours avec régularité ses concerts, principalement consacrés à la musique baroque. Le claveciniste Michel Kiener, maître des lieux, parcourt les grands jalons du clavier solo chez Bach («Troisième suite anglaise», «Ouverture à la française» et «Suite en si mineur») et Rameau (choix de pièces pour clavecin).

Du côté des expos Afficher plus Sylvain Croci-Torti à Sion Julien Gremaud Sa petite musique, le Vaudois l’offre à la toile qu’il peint d’une couleur faite de tonalités et d’intensités différentes. S’abandonnant totalement dans «l’acte de jouer la peinture», Sylvain Croci-­Torti prend cet espace peint dans une gestuelle ample, celle qui transmet l’idée, la sensation, la beauté. Vu au Manoir à Martigny en 2018 ou dans la présentation de la Collection BCV au MCBA en 2021, il expose ses grands formats dont il réalise lui-même les châssis en ce moment à la Ferme-Asile à Sion. Sion, La Ferme-Asile, jusqu’au 30 avril, me au di (12 h-18 h) www.ferme-asile.ch Tout un commerce à Vevey musee historique vevey Il était une fois en ville de Vevey (comme ailleurs), une chapellerie, une miroiterie, une joaillerie et une kyrielle de petits commerces dont une fabrique de corsets à baleine. Si la nostalgie vous tient, l’expo «Tout un commerce» remonte le temps d’une autre prospérité avec une belle collection d’images photographiques des XIXe et XXe siècle.



Vevey, Musée historique, du ma au di (11 h-17 h) www.museehistoriquevevey.ch Quand la fragilité devient valeur ajoutée et refuge à Martigny «Objets de fondation» de Laure Gonthier (grès émaillés, 2016-2023). LDE «Considérer nos fragilités comme des espaces potentiels de ressources», tel est en substance la proposition de «Fragilités refuges». La Vaudoise Laure Gonthier (1983), les Valaisannes Coline Ladetto (1979) et Josette Taramarcaz (1951) ainsi que le Fribourgeois David Brülhart (1979) nous invitent à «reconsidérer le regard que nous portons sur notre fragilité et celles des autres pour en redessiner les contours». En quelque sorte des refuges intérieurs pour se préserver de nos vulnérabilités. À chacun son approche. Avec trois projets, Laure travaille sur la nostalgie et la précarité du vivant. Notamment avec une série de seize objets en grès émaillé qui rappellent la trouvaille archéologique mentale plutôt que matérielle. L’installation invasive et poétique de 16’000 figurines de Coline offre une respectueuse expérience au visiteur confronté à la fragilité du plus petit que soi, même en masse. Josette travaille pour la première fois le papier pour son refuge construit in situ, fragile et néanmoins protecteur. Daniel, lui, lâche les chevaux avec cavalcade fantastique et effrénée réalisée à la poussière de métal. Ici, c’est la beauté qui fonctionne comme refuge. L’art-thérapie, c’est ici.



Martigny, r. Manoir 3, ma-di 14 h-18 h > di 21 mai www.manoir-martigny.ch Sebastian Stadler à Lausanne DR La proposition, «A Close up of a car, I think», du Zurichois (1988) déroute. Elle encourage à quitter l’avenue de nos certitudes avec des images intrigantes. Ses photos nous bal(l)adent dans des atmosphères où se superposent des phénomènes lumineux, transmutant le réel en virtuel. La série «L’apparition» est composée de doubles expositions. Dans un premier temps, le lauréat du Prix Manor 2019 (Saint-Gall) expose sur argentique des vues du monde matériel plutôt banal. Il rembobine ensuite le film puis l’expose à la virtualité pixélisée des écrans de notre quotidien. Ces amalgames sont délicieusement mystériques.



Galerie HeinzerReszler, Lausanne, Côtes-de-Montbenon 3, je-sa 14 h-18 h > sa 22 avril Anjesa Dellova& Philémon Otth à Lausanne La première expo de cette 8e année voit double. Des approches très distinctes s’y rejoignent «dans leur dimension phénoménologique», soulignent Sophie Ballmer et Guillaume Pilet, désormais seuls aux commandes de l’espace. La relation particulière entre la conscience et le monde est évidente pour la Lausannoise Anjesa Dellova (1994). Ses foules monochromatiques obtenues par frottage à l’huile, font prendre conscience d’une proche aliénation. Les visages les plus éloignés deviennent évanescents. «Spores» fait penser que l’uniformité menace. L’artiste, elle, se distingue de brillante façon. Le Zurichois Philémon Otth (1991) propose une installation (dé)constructive. Le célèbre fauteuil Eames de son non moins reconnu père artiste, Jean, se transforme en poussières qui envahissent les anciens guichets désertés. Du coup, c’est le désert. Le monde change, et pas qu’esthétiquement.



Tunnel Tunnel, Lausanne, pl. Tunnel 24 1, me 17 h-19 h et sa 11 h-14 h > sa 22 avr Agnès Ferla à Prilly DR Quand une image issue du quotidien est rehaussée de collages ou de coulures, sa lecture est certes faussée mais aussi sublimée. Si la photo a perdu sa raison d’être, sa narration, elle, sera multiple et propre à la sensibilité d’autrui. Elle est désormais œuvre d’art grâce à la Vaudoise (1986) qui sait si bien conter. Avec «/-ism/» pas d’écriture inclusive ni langage épicène, juste le plaisir de regarder selon son acuité. Une lecture à plusieurs strates entre la composition globale, le détail et l’accident. Une proposition qui fait écho au livre de Nathalie Léger, «Supplément à la vie de Barbara Loden» ( 2012) où il est aussi question d’histoires enchevêtrées.



Locus Solus, Prilly, rue Combette 8, sur rdv 077 418 59 44 > sa 29 avr

