Reportage vidéo – Cent arbres plantés en une journée Les jardiniers de la ville de Lausanne ont mis en terre, ce vendredi, une centaine d’arbres afin de lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. Romain Michaud

Malgré un froid mordant, les jardiniers de la capitale vaudoise sont sur le pied de guerre et surtout les deux pieds dans la terre, ce vendredi matin, dans le quartier de Boissonnet sur les hauts de Lausanne. Leur objectif? Planter une centaine d’arbres en une seule journée dans différents endroits de la ville pour créer des zones d’ombre rafraîchissantes lors des fortes chaleurs d’été et favoriser la biodiversité puisque les arbres abritent de nombreux oiseaux, insectes et champignons .

Ces deux dernières années, le service parcs et domaines de la ville a planté un millier d’arbres par an tout en en supprimant environ 300. La Municipalité souhaite encore accélérer la cadence en plantant des arbres en nombre pour offrir «une arborisation encore plus belle et généreuse à la population lausannoise», communique-t-elle. Elle souhaite créer plus de «canopée urbaine» constituée par le feuillage des arbres.

Cette action spectaculaire, composée d’arbres d’une vingtaine d’essences adaptées au changement climatique de ces prochaines décennies, donnait le sourire à Natacha Litzistorf, municipale verte chargée des parcs et domaines. «Aujourd’hui, on symbolise notre stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier de Lausanne en faisant en sorte de remettre l’arbre au milieu de la ville et au centre de nos vies.»

Le solde de ses arbres a aussi été mis en terre vers la route d’Oron ainsi que dans la zone de Vidy.