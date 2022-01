Mésaventure aux Pléiades – Cent cinquante élèves coincés trois heures dans un train La journée de ski de jeunes élèves de Vevey et de La Tour-de-Peilz ne s’est pas vraiment passée comme prévu mardi. Sylvain Muller

Contrairement à ce qui se passe sur cette photo d’archives datant de l’hiver 2019, les jeunes skieurs de Vevey et La Tour-de-Peilz ne sont pas arrivés jusqu’au terminus des Pléiades mardi. Sébastien Anex – archives

Neige et grand soleil. Il s’en est fallu de peu mardi pour que la journée de ski aux Pléiades des élèves de 6P de La Tour-de-Peilz et de quelques classes de Vevey ne soit parfaite. Ils s’en souviendront d’ailleurs longtemps, mais pour une autre raison. «Mon fils est resté trois heures coincé dans le train le matin, puis deux heures dans une salle l’après-midi, a raconté un parent à «24 heures». On comprend tout à fait que des incidents puissent arriver, mais pas que des enfants soient laissés si longtemps dans une telle situation.»

Porte-parole du Chemin de fer Montreux - Oberland bernois (MOB), compagnie qui gère la ligne Vevey - Les Pléiades, Jérôme Gachet confirme l’incident et en profite pour présenter des excuses à toutes les personnes impactées. Il explique surtout les raisons de ces durées pouvant paraître, au premier abord, surprenantes.