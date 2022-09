Raid Aventure à Vallorbe – Cent équipes à la conquête du GRAAL Le Grand Raid Aventure de l’arc lémanique (GRAAL) enverra ce week-end des fous de sport extrême sur 140 km de progression non-stop, jour et nuit en kayak, à VTT, trail, avec des épreuves de cordes et autres surprises. Pierre-Alain Schlosser

Les épreuves du GRAAL se font en kayak, à VTT, trail, avec des cordes et sont semées de surprises. WAPIHO/LDD



C’est un peu «Rendez-vous en terre inconnue» à la sauce Koh-Lanta. Vendredi soir dès 22 h une course pas comme les autres partira de Vallorbe. Les participants de l’interGRAALactic, du Raid Aventure sur 140 km, seront jetés dans l’inconnu le plus total. «Ils savent juste qu’ils ont besoin d’un VTT, de courir et d’un kayak qu’on leur fournit, explique Ludovic Pilloux, l’un des organisateurs. Mais ils ne savent pas comment sont réparties les épreuves, ni s’il y aura des surprises.»