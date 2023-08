Canicule au Japon – Cent onze chevaux souffrent d’insolation lors d’une fête traditionnelle Des scènes de batailles étaient reconstituées avec des centaines de cavaliers habillés en samouraïs. Les températures ont atteint 35 degrés et deux chevaux sont morts.

Cet événement annuel, rassemblant plus de 400 cavaliers en armure de samouraï qui se disputent des bannières flottant derrière eux, a attiré plus de 120’000 personnes, d’après les médias locaux (photo d’archives). AFP

Cent onze chevaux ont souffert d’insolation et deux sont morts lors d’un festival annuel japonais reconstituant des scènes de batailles avec des cavaliers habillés en samouraïs, ont déclaré mardi les organisateurs, envisageant de changer la date de l’événement l’année prochaine. Onze personnes ont également été hospitalisées, selon les médias locaux.

Le Japon a enregistré en juillet les températures moyennes les plus élevées depuis plus de cent ans, et des alertes aux coups de chaleur ont été lancées mardi dans 26 des 47 départements nippons, alors que le mercure pourrait atteindre 38 degrés par endroits.

Cent onze chevaux au total ont été soignés pour des insolations lors du festival Soma Nomaoi, qui s’est déroulé du 29 au 31 juillet, après que les températures ont atteint 35 degrés, une première en cinq ans, avaient annoncé lundi les organisateurs.

Camions pulvérisateurs d’eau

Cet événement annuel, rassemblant plus de 400 cavaliers en armure de samouraï qui se disputent des bannières flottant derrière eux, a attiré plus de 120’000 personnes, d’après les médias locaux.

Yoshichika Hirata, membre du comité exécutif du festival, a déclaré à l’AFP que le changement de la date de l’événement de l’année prochaine pour une période moins chaude serait discuté lors d’une réunion jeudi, ainsi que d’autres mesures possibles pour faire face à la chaleur.

«Nous avons arrosé la piste pour la première fois, car nous nous attendions à une chaleur extrême. Nous avons utilisé trois camions pulvérisateurs d’eau, mais celle-ci s’est rapidement évaporée», a-t-il ajouté.

Un cheval était mort d’insolation également l’année dernière, poussant une majorité de cavaliers à se prononcer en faveur d’un changement de date, selon un sondage réalisé en décembre.

AFP

