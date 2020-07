Rentrée scolaire dans les gymnases – Cent profs interpellent Cesla Amarelle Enseignants du postobligatoire, ils ont écrit à la conseillère d’État pour exprimer leur préférence: une rentrée avec masques plutôt que du télé-enseignement ou des demi-classes. C’est aussi ce que privilégie le DFJC. Vincent Maendly

Les cérémonies de promotion de certains gymnases – notamment celui Beaulieu – ont eu lieu avec le masque, début juillet. La rentrée scolaire se fera peut-être de la même manière. Jean-Guy Python/24 heures

La propagation très fluctuante du coronavirus en Suisse rend pour le moins flous les contours que prendra la rentrée des classes le 24 août. Dans ce contexte, plus d’une centaine de professeurs de gymnases vaudois ont adressé il y a quelques jours un courrier à la conseillère d’État Cesla Amarelle. À l’origine, ce devait être une lettre ouverte à publier dans «24 heures», mais ses auteurs ont finalement privilégié l’envoi direct.

Les enseignants demandent «une vraie rentrée scolaire, avec masques si nécessaire». La crainte sous-jacente est le retour au télé-enseignement, comme ils l’ont expérimenté ce printemps. «L’école se fait à l’école, non à la maison, et notre présence devant les élèves, tout comme les enseignements que nous dispensons au sein de nos établissements, doivent être considérés comme essentiels, pour la formation intellectuelle des élèves des gymnases et leur préparation aux hautes écoles et universités», écrivent-ils.

Inquiétude face au vide

Une reprise par demi-classe, telle qu’elle s’est déroulée sur quatre semaines en juin, n’est pas non plus souhaitée: «Un constat très simple s’impose: nous avons de fait enseigné l’équivalent de deux semaines de cours et nous progressons réellement ensemble deux fois moins que par classe entière.»

La démarche s’est faite en dehors du canal syndical. Porte-parole des signataires, Felicetti Ricci ne parle pas de revendications. «Nous avons surtout voulu exprimer notre inquiétude face au vide. Compte tenu des circonstances, il n’y a pas eu de conférence des maîtres de fin d’année, donc pas eu d’espace de discussion. Une reprise de l’enseignement avec des classes complètes, sur nos lieux de travail, nous paraît indispensable. Nous défendons par là notre travail, l’institution.»

«L’école obligatoire a été au centre des préoccupations du Département ce printemps, le gymnase moins, et on peut le comprendre, reprend Felicetti Ricci. À présent, tous les services travaillent à analyser les données en leur possession. On sait que la situation est incertaine et nous attendons calmement et patiemment les décisions qui seront prises. Le port du masque serait un pis-aller difficile à mettre en œuvre, mais si ce devait être une condition nécessaire pour la rentrée, il ne faudrait pas montrer trop de réserves à l’imposer.»

«Le port du masque obligatoire dans les gymnases et écoles professionnelles est le scénario privilégié à l’heure actuelle» Cesla Amarelle, conseillère d’État

L’hypothèse de gymnasiens et profs masqués pour leur retour en classe n’a en tout cas rien de farfelu. Le canton de Lucerne a annoncé lundi qu’il imposerait cet accessoire si aucune embellie n’était constatée sur le front sanitaire. Selon la RTS, tous les Cantons romands planchent aussi sur cette idée, s’agissant du secteur postobligatoire exclusivement.

«Le port du masque obligatoire dans les gymnases et écoles professionnelles est le scénario privilégié à l’heure actuelle dans le canton de Vaud, confirme la cheffe du DFJC Cesla Amarelle. Mais ça reste une option parmi d’autres, envisagées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et en attendant les décisions du Conseil fédéral, qui devraient tomber dans les premières semaines d’août. Puis suivra la position de la CIIP (ndlr: Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).» Le Canton de Vaud aimerait qu’une solution homogène soit trouvée à l’échelon romand et travaillera dans ce sens, ajoute l’élue socialiste. «La décision devrait donc tomber vers la mi-août.»