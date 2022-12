Première romande – Centrale sur le Rhône: «Nous espérons produire de l’énergie en 2027» Le projet de palier hydroélectrique entre Bex et Massongex sera mis à l’enquête à la fin du mois, intégrant également les travaux nécessaires à la sécurisation du fleuve dans ce secteur de Rhône 3. Anne Rey-Mermet

La centrale hydroélectrique est prévue sur le Rhône entre Bex et Massongex, non loin du pont ferroviaire. MBR SA

Étape décisive pour le palier hydroélectrique entre Bex et Massongex (VS): dès le 30 décembre, le projet baptisé MBR, pour Massongex-Bex-Rhône, sera soumis à l’enquête publique. Le projet comprend également les travaux de la troisième correction du Rhône, autre dossier pharaonique valdo-valaisan. À une période où la question de l’énergie est plus cruciale que jamais, cette centrale au fil de l’eau prend d’autant plus de sens.