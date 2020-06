Royaume-Uni – Cérémonie réduite pour l’anniversaire d’Elizabeth II Pour cause de pandémie, la traditionnelle cérémonie militaire à l’occasion des 94 ans de la reine d’Angleterre a été restreinte.

Les militaires défilent sous le regard de la reine. KEYSTONE La cérémonie d’anniversaire s’est déroulée au château d’Elizabeth II en petit comité. KEYSTONE La reine Elisabeth a assisté à la cérémonie militaire pour ses 94 ans à Windsor. KEYSTONE 1 / 3

Une cérémonie militaire au format réduit et respectant les mesures de distanciation a été organisée samedi matin pour l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II, 94 ans, qui est confinée au château de Windsor, en Angleterre, en raison de la pandémie.

La monarque a eu 94 ans le 21 avril, un anniversaire célébré traditionnellement en juin par une grande parade militaire à Londres, le «salut aux couleurs», rassemblant des centaines de militaires et des milliers de spectateurs.

Fêter en comité réduit

Mais en raison de la pandémie, cette parade a été annulée et remplacée par un événement de taille plus modeste au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, où Elisabeth II et son époux le prince Philip vivent depuis le mois de mars. En raison de leur âge, la souveraine et son mari, le duc d'Edimbourg, 99 ans, font partie de la population à risque face à la maladie Covid-19.

La reine a assisté à la cérémonie vêtue d'un ensemble vert d'eau, chapeau assorti, observant les gardes, qui se tenaient à plus de deux mètres de distance les uns des autres, en respect des consignes en vigueur pour éviter les risques de transmission du coronavirus, qui a fait plus de 41'000 morts dans le pays.

Longévité à l’honneur

C'est la première fois que l'anniversaire d'un monarque est célébré à Windsor depuis 1895, lorsqu'une cérémonie s'était tenue en l'honneur de la reine Victoria. Le duc d'Edimbourg, prince consort à la longévité record dans l'histoire britannique, a fêté le 9 juin ses 99 ans.

A cette occasion, le palais de Buckingham avait diffusé une nouvelle photographie du couple royal, uni depuis 72 ans, posant début juin dans la cour du château.

( ATS/NXP )