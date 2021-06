Locataires expulsés – «Certains bailleurs se conduisent comme des porcs avec les locataires» Christian Dandrès veut que des mesures spéciales soient prises avant un congé collectif. «C’est antiécologique», riposte Olivier Feller. Arthur Grosjean

C’est souvent lors des chantiers de rénovation que sont annoncés les congés collectifs. Getty

Recevoir son congé de l’appartement qu’on loue n’est jamais agréable. Ça l’est d’autant moins quand on a vécu des dizaines d’années dans un immeuble et que tous ses voisins doivent aussi dégager parce que de lourds travaux de rénovation sont prévus. Cela s’appelle un congé collectif.

Les locataires de la Cité Léopard à Genève, de l’avenue Druey à Lausanne et d’autres en Suisse romande ont subi ce choc. Et c’est souvent la galère pour retrouver un autre appartement, vu les prix du marché. Christian Dandrès, conseiller national PS et avocat de l’Asloca, ne nie pas la nécessité de réaliser parfois des travaux de rénovation. Mais il aimerait encadrer cette procédure et il vient de déposer une motion au parlement fédéral dans ce sens.