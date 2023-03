Santé en Suisse – Certains médicaments devraient être remis de manière fractionnée Pour contrer la pénurie de médicaments, les pharmacies et les cabinets médicaux sont invités à délivrer uniquement la dose nécessaire de comprimés.

L’Office fédéral de l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et la task force Pénurie de médicaments encouragent à délivrer de manière fractionnée les médicaments prescrits. KEYSTONE/Gaetan Bally

Pharmacies et cabinets médicaux devraient délivrer certains médicaments en quantités fractionnées. Cette recommandation, qui s’applique à partir de jeudi, a été émise par la task force Pénurie de médicaments.

Il n’est plus possible, au vu des difficultés d’approvisionnement actuelles, d’assurer la livraison de toutes les tailles d’emballages existantes, explique mercredi l’Office fédéral de l’approvisionnement économique du pays (OFAE). Les emballages originaux contiennent souvent davantage de médicaments qu’il n’en faut aux patients pour leur traitement et les médicaments restants risquent d’être éliminés.

La mesure prise permet de répartir les médicaments disponibles sur un plus grand nombre de patients et d’éviter l’élimination des emballages entamés, poursuit l’OFAE. La quantité de médicaments prescrits et délivrés reste fonction des directives thérapeutiques. La Confédération ne donne pas d’instructions quant à la quantité de médicaments à délivrer pour un traitement spécifique.

La recommandation est de durée limitée et prendra fin lorsque la situation en matière d’approvisionnement se sera stabilisée.

ATS

