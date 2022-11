Dérèglement climatique – Certains oiseaux migrateurs tardent à quitter Genève L’automne très doux aura un impact fatal sur certaines espèces qui seront clouées au sol dès la première vague de froid. Alice Randegger

Une nuée, ou un «murmure» d’étourneaux, survolant le cimetière des Rois à Genève. LAURENT GUIRAUD

Les températures exceptionnellement élevées du mois d’octobre ne sont pas sans conséquence sur la faune et la flore. Les arbres bourgeonnent avec six mois d’avance et certaines espèces d’oiseaux migrateurs tardent à s’envoler vers des régions plus clémentes. Problème: à la première vague de froid, ils mourront, coincés notamment par la barrière enneigée des Alpes.