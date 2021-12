Extension du pass sanitaire – «Certains vont arrêter leurs activités et se couper de la société» Les activités sportives et culturelles amateur à l’intérieur seront soumises au certificat. Une mesure rédhibitoire pour les non-vaccinés? Témoignages. Gabriel Sassoon Julien Wicky

Vendredi soir, à Chevenez (JU), les membres du Rock Swing Ajoie pouvaient encore s’entraîner sans pass. La nouvelle obligation va compliquer la donne. Stéphane Gerber/BIST

De la tristesse et de l’énervement. C’est ainsi que Mathieu résume son état d’esprit depuis l’annonce d’un nouveau tour de vis sanitaire qui le touche au plus près. Ce Vaudois d’une vingtaine d’années pratique du unihockey depuis plus de dix ans, à raison de deux entraînements par semaine. Mais, il va vraisemblablement ranger sa crosse pour un moment.