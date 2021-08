Éditorial - Certificat Covid élargi, un mal nécessaire

Dans un monde idéal, le scénario envisagé à la rentrée était le suivant. Fin août, le Conseil fédéral décrète la fin du port du masque, lève les contraintes pour les grandes manifestations et abandonne le certificat Covid devenu obsolète grâce à la vaccination et au taux de contaminations en chute libre.

Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Le virus Delta met les bouchées doubles depuis juillet et envoie de plus en plus de monde à l’hôpital.

Plus du quart des malades aux soins intensifs sont désormais des patients Covid. Et 90% d’entre eux ne sont pas vaccinés. Ce n’est pas un jugement de valeur, c’est un fait.

Face à cet emballement, le Conseil fédéral tire le frein à main. Il met ses projets de normalisation au placard et prévoit l’extension du certificat Covid si les choses dégénèrent. À savoir si les patients Covid continuent leur progression fulgurante aux Urgences, poussant les hôpitaux à repousser en masse des interventions médicales pour tous les autres malades.

Ce certificat n’a rien pour plaire. Ce «flicage» sanitaire pour pénétrer dans un restaurant, un musée ou un cinéma est une restriction évidente des libertés et divise fortement la société. Son usage est de plus arbitraire. Il serait exigé pour aller au théâtre mais pas à la messe, dans une salle de fitness mais pas pour une chorale en répétition.

Malgré ses défauts, le certificat Covid élargi apparaît comme un mal nécessaire. Quelle serait l’alternative si la situation se dégrade fortement dans les hôpitaux? On n’en voit qu’une: des fermetures massives comme on en a connu au printemps 2020. La politique, c’est l’art de choisir la moins mauvaise solution. Le certificat Covid suisse, moins étendu que son cousin français, représente donc un moindre mal.

