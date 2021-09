C’est vous qui le dites 27 septembre - Certificat Covid, France, mobilité, vins Vaudois

Certificat Covid

Pourquoi ces différences?

À l’heure ou nos autorités édictent de nouvelles mesures pour contraindre les personnes non vaccinées à le faire, que deviennent ces dernières porteuses d’anticorps? Doivent-elles se faire vacciner malgré un taux d’anticorps positif?

Pour être positif au Covid-19, le taux minimal d’anticorps est de 50 AU/ml. Y a-t-il une quantité optimale pour être considéré comme non dangereux pour les autres et protégé? Les anticorps acquis de manière naturelle sont-ils moins fiables que ceux induits artificiellement?

Pour nos autorités, les personnes non vaccinées doivent se faire tester pour savoir si elles sont porteuses du virus. Les personnes vaccinées n’ont pas cette obligation. Elles peuvent pourtant également l’être. Quelle en est la raison? Si une personne non vaccinée et pourtant positive aux anticorps est dangereuse pour les autres, quelles données scientifiques valident le fait qu’une personne vaccinée ne l’est pas?