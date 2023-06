Votations du 18 juin – Ces 37 communes vaudoises qui ont dit oui et non pour le climat Les habitantes et habitants de 37 communes n’ont pas voté la même chose sur les deux scrutins cantonaux et fédéraux. Les voici. Claude Ansermoz

1 / 2 Le vote des Vaudois sur la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique. VD.CH

Peut-on dire oui et non à la protection du climat? Quelque 35 communes vaudoises ont dit oui à la loi fédérale et non à l’initiative populaire cantonale. Dans le district d’Aigle, elles sont trois: Ormont-Dessus, Chessel et Lavey-Morcles. Dans la Broye-Vully, Champtauroz, Villars-le-Comte, Corcelles-le-Jorat, Vulliens, Rossenges, Syens, Hermenches. Dans le Gros-de-Vaud, Oppens, Pailly, Vuarrens, Montilliez, Saint-Barthélemy, Bettens, Bournens.

Dans le Jura-Nord vaudois, L’Abbaye, L’Abergement, Sergey, Mathod, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins, Ursins, Tévenon, Vugelles-La Mothe, Baulmes. Dans le district de Morges, L’Isle, Mollens, Bière, Saint-Oyens, Saint-Livres. Dans celui de Nyon, Coinsins. Dans celui de l’Ouest lausannois, Villars-Sainte-Croix. Dans celui de Riviera-Pays-d’Enhaut, Rossinière.

Deux communes seulement ont fait le choix inverse – oui à l’initiative cantonale et non à la loi fédérale – et elles sont toutes les deux dans le Jura-Nord vaudois: Orzens et Provence. Faut-il en tirer la conclusion que le texte fédéral était plus emballant, plus concret, moins filandreux pour les responsabilités des entités locales? En tout cas, il a séduit plus de Vaudois dans leur ensemble (69,52% contre 62,72%).

