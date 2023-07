En marge du champ de bataille – Ces accords entre Russie et Ukraine qui survivent à la guerre Échanges de prisonniers, grain, gaz: la Russie et l’Ukraine maintiennent différents accords malgré le long conflit en cours. Décryptage. Pierre Polard - Kiev, Lviv et Dnipro

Si le rapatriement par Zelensky des cinq commandants du régiment Azov détenus en Turquie a fait bondir la Russie, les deux camps échangent régulièrement des soldats capturés. AFP/YURIY DYACHYSHYN

Après une détention en Russie, puis un exil en Turquie, Denys Prokopenko et les autres commandants d’Azov sont désormais de retour en Ukraine, définitivement libres. Pourtant, quand au matin du 24 février 2022 Poutine invoquait «la dénazification», c’est Prokopenko et le régiment Azov qu’il ciblait. Le 16 mai de la même année, après trois mois de siège acharné, Marioupol tombe et les hommes d’Azov se rendent à l’armée russe. Aux prisonniers de guerre, la Russie promet alors un châtiment exemplaire, un «nouveau procès de Nuremberg»… Mais plus d’un an après, le 8 juillet 2023, c’est en Ukraine et aux côtés de Zelensky que le haut commandement du régiment est réapparu.