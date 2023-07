Un été au zénith – Ces animaux qui lézardent au soleil ou se terrent pour fuir ses rayons L’astre joue un rôle essentiel dans la survie de la plupart des espèces. Lucicoles ou lucifuges, elles adaptent leur comportement en fonction de leur métabolisme. Natacha Rossel

La dirette argentée Poisson plat peuplant les abysses, la dirette argentée («Diretmus argenteus») a la capacité de percevoir les rayons du soleil à 2000 m de profondeur, grâce à son système visuel ultraperformant. Sa rétine perçoit la couleur dans un environnement où la lumière est quasi absente. Selon des scientifiques , cette faculté lui permet de repérer ses partenaires et de déceler ses prédateurs. DR

Votre chat se prélasse en plein cagnard, tandis que la taupe qui squatte votre jardin se réfugie dans ses galeries souterraines? Face au soleil, les animaux ont développé des réactions biologiques fascinantes, fruits de l’évolution. Les uns se tapent des séances de bronzette, les autres se terrent dans leurs antres obscurs. Si les scientifiques ont mesuré l’impact du soleil sur une partie du règne animal, certains comportements restent nimbés de mystère. Éclairage avec Olivier Glaizot, conservateur en chef du Département de zoologie du Muséum cantonal des sciences naturelles de l’État de Vaud.

Les espèces attirées par le soleil…

À l’instar des humains, beaucoup d’animaux guettent les rayons pour prendre un bain de soleil. L’explication est simple: la chaleur est un élément vital pour l’ensemble des espèces. Un article du «National Geographic» décrit trois usages de la chaleur produite par l’astre.

Le lézard à collerette («Chlamydosaurus kingii») est un animal ectotherme: son métabolisme ne produit pas de chaleur. Il s’expose donc au soleil pour maintenir sa température corporelle. Ce saurien, qui déploie sa collerette pour effrayer ses prédateurs, vit au nord de l’Australie et en Nouvelle-Guinée. Getty Images

Les animaux dits ectothermes – dont le métabolisme ne produit pas de chaleur – dépendent des rayons solaires pour maintenir leur température corporelle. Parmi eux, les reptiles – d’où le verbe «lézarder» –, des amphibiens, des insectes et deux poissons (la carpe et le poisson-lune).

Les endothermes, eux, sont capables de produire leur propre chaleur chimiquement et de maintenir une température corporelle constante. Mais «cela a un coup énergétique, dont le carburant est la nourriture, explique Olivier Glaizot. Or, ce carburant est utilisé pour faire fonctionner le système immunitaire, la locomotion, le cerveau, etc. Si trop d’énergie doit être investie dans le maintien de la température corporelle, ce sont les autres fonctions qui en pâtissent, dont le système immunitaire. Au soleil, la chaleur externe permet donc d’économiser de l’énergie.»

Le bouquetin des Alpes («Capra ibex ibex») est un animal endotherme, c’est-à-dire qu’il produit de la chaleur pour maintenir sa température corporelle. Mais il s’expose aux rayons du soleil pour faire des économies d’énergie, a démontré une étude menée pendant deux ans sur 20 individus dans les Alpes. Getty Images

Des recherches ont également révélé que le soleil aurait des vertus curatives et qu’il permettrait de traiter des ennuis de santé – comme chez les humains avec le psoriasis! Par exemple, plusieurs oiseaux, dont le merle, prendraient des bains de soleil pour se délester des mites et poux qui élisent domicile dans leurs plumages. Mais cela reste encore à l’état d’hypothèse.

Outre la chaleur, certains animaux sont attirés par les sources lumineuses. Pourquoi voyons-nous insectes et papillons nocturnes virevolter désespérément autour des lampadaires? «La théorie la plus probable actuellement est que ces espèces utilisent la lune (ndlr: elle-même éclairée par le soleil et les étoiles) comme repère pour naviguer de nuit, décrit le biologiste. Par sa position, la lune leur indique le cap de navigation, mais ils la confondent souvent avec les lampadaires (lire l’encadré).»

L’hirondelle à face blanche Certains oiseaux s’exposeraient au soleil afin de se débarrasser des parasites présents dans leur plumage. Cette hypothèse a été proposée en 1993 par une équipe de chercheurs de la Virginia Commonwealth University portant sur l’hirondelle à face blanche («Tachycineta thalassina») , un passereau dont l’habitat se trouve en Amérique du Nord. D’autres espèces, comme le merle, font peut-être de même. Getty Images

Et Olivier Glaizot de déjouer une fake news: non, les moustiques ne sont pas particulièrement attirés par la lumière, mais par le CO 2 que nous expirons et… nos effluves corporels. «Le crépuscule, c’est le moment où on s’assied sur la terrasse pour boire l’apéro et où on allume une lumière pour retrouver son verre de pastis sur la table. C’est pourquoi on associe généralement la lumière comme étant attractive pour les moustiques», sourit le spécialiste.

… et celles qui se cachent

La taupe d’Europe («Talpa europaea») passe le plus clair de son temps dans des galeries souterraines, qui convergent vers un nid principal. On peut repérer la présence d’une taupe grâce aux petits monticules de terre formés en surface. Si les taupinières, qui font jusqu’à 250 m de long, sont la hantise des jardiniers, leurs locataires sont utiles, car elles mangent des larves d’insectes. Getty Images

Chauves-souris tapies dans les grottes, civelles (alevins d’anguilles) planquées au fond des mares ou taupes enfouies dans leurs souterrains: certaines espèces semblent carrément allergiques à Phébus. Contrairement aux idées reçues, elles ne fuient pas réellement le soleil, mais privilégient l’obscurité. «Elles ont évolué pour s’adapter à des niches écologiques sombres. Elles se sont donc adaptées à ces environnements et ont développé des sens aigus pour y vivre: l’odorat pour la taupe, l’écholocation pour la chauve-souris.» Cela n’empêche toutefois pas certains animaux dits lucifuges de se ruer sur un point lumineux si un festin se présente: ainsi la pipistrelle commune se régale d’insectes voletant autour des lampadaires.

La pipistrelle commune («Pipistrellus pipistrellus») est une petite chauve-souris au pelage dorsal brun sombre à brun roux, répandue partout en Europe, notamment en Suisse. Si elle privilégie l’obscurité, elle n’hésite pas à déguster les insectes qui virevoltent autour des lampadaires. Elle s’active dès le premier quart d’heure après le coucher du soleil. Getty Images

Le fléau de la pollution lumineuse Afficher plus Si le soleil est essentiel à la vie sur Terre, les sources de lumière artificielle constituent un véritable fléau pour la biodiversité. «Des insectes qui se «cognent» aux ampoules à certains mammifères (dont l’homme!) dont le cycle circadien peut être perturbé par une luminosité constante, c’est une véritable plaie», insiste Olivier Glaizot. Une association internationale, Dark-Sky, lutte contre la pollution lumineuse inutile. Fondée en 1996, sa section suisse participe actuellement à la récolte de signatures pour l’appel au Conseil des États à entrer en matière sur le contre-projet indirect à l’initiative biodiversité.

Même au fin fond des abysses, les animaux ne sont pas réfractaires aux rayons zénithaux. La dirette argentée fascine les scientifiques par son incroyable talent. Une équipe a étudié le comportement de ce poisson plat qui a la faculté de percevoir un faisceau lumineux à 2000 m de profondeur.

Cette prouesse réside dans son œil – proéminent – doté de récepteurs particulièrement élaborés. Parmi les poissons étudiés par les chercheurs, Diretmus argenteus «se distingue par le plus grand nombre d’opsines visuelles (ndlr: protéines membranaires qui enregistrent la couleur) chez les vertébrés, soit deux opsines de cônes et 38 opsines de bâtonnets», écrivent-ils dans un article paru en 2019 dans la revue «Science». «Ces résultats révèlent l’existence d’un système visuel non décrit jusqu’à présent qui permet la vision des couleurs dans l’obscurité.»

Aujourd’hui, si les biologistes ont percé à jour un bon nombre de comportements animaliers face au soleil et à ses rayons, certains éléments demeurent obscurs. Pourquoi, par exemple, les tortues d’eau douce prennent-elles des bains solaires? Les chercheurs, cités par le «National Geographic», ont écarté les hypothèses de la thermorégulation et de l’élimination des parasites. Loin d’être anecdotiques, de telles recherches sont essentielles pour la préservation de la biodiversité.

Ces espèces qui scintillent Afficher plus Lucioles, poissons, méduses et même certains requins: par quelle magie ces animaux se mettent-ils à scintiller dans les bosquets ou au fond des mers? Se rechargent-ils grâce aux rayons du soleil? Non, répond Olivier Glaizot. «La bioluminescence est un mécanisme chimique propre à ces organismes qui produit de la lumière. Comme tous les phénomènes biochimiques, ce mécanisme demande de l’énergie, acquise à partir de la nourriture et non du soleil – car les animaux ne produisent pas de photosynthèse.»



Dans nos contrées, nous pouvons observer deux espèces d’insectes bioluminescents au crépuscule: la luciole et le ver luisant. La première est une espèce néophyte, c’est-à-dire introduite, la seconde est indigène.



Comment les reconnaître? «Les lucioles clignotent rapidement, les vers luisants brillent plus longtemps, voire continuellement, reprend le biologiste. Chez ces deux insectes, la bioluminescence est utilisée pour attirer un partenaire sexuel.»



Les femelles des vers luisants sont aptères, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas d’ailes. Elles attirent donc leurs partenaires en émettant de la lumière. Les mâles ont des yeux particulièrement développés pour les repérer au sol. Chez les lucioles, mâles et femelles clignotent pour se signaler. «Cela forme un magnifique ballet lumineux que vous pouvez observer à Lausanne, au parc Bourget, en été. Mais cette période est très courte, soit une à deux semaines.»

