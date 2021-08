Dangers de la montagne – Ces audacieux qui restent pris au piège des via ferrata Chaque année, ces parcours vertigineux surprennent des malheureux, nécessitant l’intervention des secours. Explications et conseils de spécialistes. Rémy Brousoz

Les parcours de via ferrata peuvent parfois tourner au cauchemar. Sébastien Anex

«Parcours intense destiné aux sportifs aguerris», «Réservée aux chevronnés et forts à bras», «Des passages requérant force et technique»… Sur internet, ce ne sont pas les mises en garde qui manquent.

Et pourtant, la via ferrata des Rochers-de-Naye surprend encore certains des audacieux qui s’y aventurent. Tout comme celles de la région de Leysin et des Diablerets, lesquelles mobilisent plusieurs fois par an les sauveteurs.

Incapables de progresser

«Chaque année, nous devons aller secourir entre trois et quatre personnes restées bloquées sur la paroi des Rochers-de-Naye», déclare Claude Gavillet, préposé aux secours de la station montreusienne du Secours alpin suisse. «Le plus souvent, ces pratiquants sont à bout de forces. Ou alors c’est l’absorbeur de chocs de leur longe qui s’est rompu après une chute, si bien qu’il devient dangereux de poursuivre l’ascension.»