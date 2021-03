Un sport d’un autre genre – Ces chiens volent de leurs propres poils Avec le discdog, chiens et maîtres s’éclatent ensemble. Sans oublier la dimension esthétique. Florian Müller

Le chien doit saisir le frisbee en l’air, les quatre pattes décollées, sous peine de pénalité. Claudio Piccoli

C’est sans doute parmi les activités ludiques les plus ancestrales: lancer un objet à un chien, qui se fait un devoir (ou pas) de le rapporter le plus promptement possible. Le meilleur ami de l’homme est ainsi fait qu’il ne peut s’empêcher de se livrer corps et âme à la conquête dudit objet en mouvement, qui plus est si la perspective de satisfaire (ou pas, bis) la volonté de son maître, ainsi que d’attirer son assentiment, est en jeu. De ce passe-temps ludique, qui visait avant tout à permettre au toutou de se dépenser sans compter, est né un sport: le discdog.