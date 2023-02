Scolarisation des enfants différents – Ces classes qui repensent l’inclusion d’enfants autistes Des écoles testent des solutions pour intégrer au mieux les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme. Reportage à Prangins. Pascale Burnier

PRANGINS. Dans cette classe pas comme les autres mais intégrée à l’école publique de la Combe à Prangins, six élèves atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) reçoivent un enseignement individualisé. Ici, Isabelle, enseignante spécialisée, lit l’histoire qu’ils sont en train de créer et d’illustrer. 24heures/Odile Meylan

Collés sur les tables d’écolier, de petits dessins illustrent des consignes. Calculer, souligner, ranger son casier, lire seul à sa table, sortir ses affaires, raconter son week-end. Dans cette classe de l’école publique de la Combe à Prangins, tout ressemble à s’y méprendre à une classe ordinaire, à quelques détails près. Ici, ce ne sont pas une vingtaine d’enfants qui franchissent la porte chaque matin mais six, âgés de 7 à 12 ans. Ici, les pictogrammes ne sont pas décoratifs mais indispensables pour ceux dont la pensée se traduit plus facilement en images qu’en mots. Ici, le tipi installé dans un coin permet de calmer les âmes tourmentées. À mi-chemin entre l’école inclusive et l’école spécialisée, bienvenue dans cette classe qui accueille des enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme (TSA).