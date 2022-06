La population suisse s'enfonce de plus en plus dans l'endettement. C'est ce que révèle la nouvelle statistique de Dettes Conseils Suisse: en 2021, l'endettement médian s'élevait à 41 500 francs. Cela signifie que la moitié des personnes prises en compte par la statistique ont des dettes plus élevées. Les dettes de l’autre moitié sont moins élevées. Les 41 500 francs représentent la valeur la plus élevée enregistrée depuis 2016 et une augmentation d'environ 7%.