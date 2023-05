Exposition du Palais de Rumine – Ces dix vestiges qui racontent l’énigme du Mormont Voilà dix-sept ans que le site archéologique vaudois a été découvert. Une exposition montre ce que l’on en sait, mais aussi ce qui nous échappe encore. Erwan Le Bec

1 / 3 «Bouteille» céramique emblématique du Mormont, elle présente un motif de cerfs et incarne autant l’art matériel de La Tène finale que l’usage du site vaudois, en partie cadre de banquet et de grands repas collectifs. MCAH

Il y aura un avant et un après Mormont. Pour des institutions clés comme le Musée cantonal d’archéologie, l’Archéologie cantonale ou encore Archéodunum SA qui ont dû revoir leurs méthodes – parfois en inventer — et leurs moyens pour faire face à un site inédit: jamais le monde celtique continental n’avait livré une telle accumulation de fosses, d’offrandes, de rites et de gestes dont l’association s’avère difficile à interpréter. Rarement, dans l’histoire, des fouilleurs vaudois avaient dégagé autant de matériel intact et d’une qualité d’ordinaire réservée aux grandes collections méditerranéennes.