Élections à Genève – Ces électeurs que Pierre Maudet a su séduire Le magistrat sortant a fait un score inattendu lors du premier tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État genevois. Nous avons été à la rencontre de ses électeurs de tous horizons. Julien Culet

En récoltant 22,7% des voix, Pierre Maudet avait le sourire en se présentant, dimanche dernier, devant les médias. Keystone

Arrivé deuxième, le conseiller d’État démissionnaire Pierre Maudet a créé la surprise dimanche dernier. Malgré une condamnation et la perte de son département à cause d’un audit sur sa gestion RH, le magistrat a pourtant séduit 22,7% des électeurs. Comment expliquer un tel succès? Les résultats détaillés montrent que le candidat indépendant a obtenu ses meilleurs scores dans les bastions PLR. Il a aussi bien mieux su convaincre l’électorat populaire que son ancien collègue de parti, le libéral-radical Cyril Aellen. Avec ses permanences, Pierre Maudet a aussi su s’adresser aux commerçants et petits indépendants, qui ne cachent pas leur adhésion. Passage en revue de cet électorat.