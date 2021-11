Conférence romande – Ces enfants qui veulent mettre les adultes à l’école des parents Des élèves genevois et valaisans ont formulé des recommandations aux autorités. Parmi elles: des cours obligatoires au moment d’enfanter. Sophie Simon

Les enfants de 7P se sont réunis pendant trois jours en colonie pour réfléchir à leurs droits. IRINA POPA

Ils ont des idées à revendre, et il serait dommage de ne pas s’en inspirer. Une quarantaine d’élèves genevois et valaisans dès la 7P se sont réunis pendant trois jours en colonie pour réfléchir à leurs droits, lors de la première Conférence romande des enfants, organisée par Terre des hommes Suisse et le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ).

Samedi, les yeux qui brillent, ils ont pu présenter les résultats, très concrets, de leur réflexion, à trois personnalités au Palais Eynard. Sélection subjective.