Éditorial - Ces épiceries de première nécessité

Ray Oldenburg est un sociologue américain qui réfléchit et écrit sur les tiers-lieux («third place» en anglais), soit ces environnements sociaux comme les cafés, bars ou épiceries, qui diffèrent du foyer et du bureau.

Pour l’intellectuel, ces espaces informels, où peuvent se croiser les individus de toutes les strates de la société, participent aux fondements de la démocratie.