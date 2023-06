Grève féministe – Ces femmes qui n’iront pas manifester le 14 juin De nombreuses femmes de droite estiment que le mouvement s’est radicalisé et n’en partagent pas toutes les revendications. Marie Maurisse

Y aura-t-il moins de monde que l’année dernière à la grève féministe du 14 juin? De nombreuses femmes de droite n’iront pas cette année et estiment que le mouvement s’est trop «radicalisé». KEYSTONE/Cyril Zingaro

«Je suis féministe, toutefois ce que je ressens de plus en plus, c’est que la grève des femmes divise plus que ne rassemble toutes les femmes», regrette Françoise Piron, conseillère communale PLR à Lausanne et directrice de la Fondation Pacte, qui œuvre pour l’égalité des chances et la mixité. Militante et engagée depuis plus de trente ans pour l’égalité hommes-femmes, elle se reconnaît de moins en moins dans la grève du 14 juin.