Lutte contre le Covid – Ces Genevois qui hésitent à se faire vacciner Les sceptiques représenteraient 20% de la population. Ils sont tiraillés par la recherche du bénéfice pour soi, les risques et le manque de recul. Aurélie Toninato

De nombreux jeunes Genevois pensent retirer peu de bénéfices du vaccin et craignent des effets secondaires à long terme. KEYSTONE

Près de 76’000 Genevois sont en attente d’un rendez-vous pour être vaccinés contre le Covid-19. Selon les chiffres de vendredi, 17% des jeunes de 16 à 24 ans se sont inscrits, contre 27% des 25-34 ans et 38% des 35 à 44 ans. Trente pour cent des 45 à 54 ans ont reçu une première dose, comme 40% des 55 à 64 ans et 70% des 65 à 75 ans. Parmi ceux qui n’entrent pas dans ces pourcentages, il y a certes une portion de réfractaires opposés au vaccin. Mais il y a aussi ceux qui ont guéri du Covid et qui doivent attendre six mois avant de se faire vacciner, et d’autres qui procrastinent en attendant l’ouverture formelle pour leur tranche d’âge – quand la vaccination a ouvert pour les 45 ans et plus, 40’000 inscriptions ont été enregistrées d’un coup en 24 heures.