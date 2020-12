Fêtes de famille et de fin d’année – Ces grands-mamans qui se mobilisent pour sauver Noël Comment retrouver ses enfants et ses petits-enfants malgré le Covid? Des retraitées racontent leurs préparatifs, entre les unes qui veulent maintenir coûte que coûte la fête et les autres qui envisagent de sauter une année. Caroline Zuercher

Imaginer Noël sans câlins et embrassades est loin d’être évident pour beaucoup de familles. Getty Images

Dans sa cuisine, Eva prépare des biscuits, «pour garder les rites et dire que nous ferons exister Noël malgré tout». 2020 a été une année difficile, et sa fin ne sera pas plus évidente. «Même pour acheter les cadeaux, c’est compliqué, raconte cette octogénaire. D’habitude, nous fêtons avec notre famille mais aussi en invitant des amis. Là, tout est limité. Ces non-rencontres sont dures, particulièrement pour les aînés.»

«D’habitude, nous fêtons avec notre famille mais aussi en invitant des amis. Là, tout est limité. Ces non-rencontres sont dures, particulièrement pour les aînés.» Eva, deux enfants et trois petits-enfants