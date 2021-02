États-Unis – Ces images-chocs qui accablent Donald Trump Lors de la deuxième journée du procès mercredi, les démocrates ont longuement accablé l’ancien président pour son rôle dans les émeutes du Capitole. Jean-Cosme Delaloye New York

Le représentant Jamie Raskin a accusé Donald Trump d’avoir utilisé un «grand mensonge» pour inciter ses supporters à attaquer le Capitole le 6 janvier dernier. keystone-sda.ch

Attention, images insoutenables. Jamie Raskin, le principal procureur démocrate du procès Trump, a prévenu que son équipe ne reculerait devant aucune image-choc ou vidéo inédite afin de prouver que Donald Trump a bien été le cerveau des émeutes meurtrières du Capitole le 6 janvier. «Nous allons montrer des extraits de la meute attaquant des officiers de police et des innocents», a déclaré le représentant du Maryland en ouverture de sa plaidoirie contre l’ancien président. «Nous encourageons les parents et les professeurs à contrôler ce que les plus jeunes vont regarder.»