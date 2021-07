Chine - «Ces inondations meurtrières, nous en sommes responsables!»

Comme dans un film d’horreur, l’eau s’infiltre inexorablement dans la rame de métro bondée. «À hauteur de chevilles, puis aux genoux, puis jusqu’au cou», raconte une rescapée des terribles inondations qui frappent Zhengzhou, métropole de Chine centrale. Les passagers grimpaient sur les chaises, d’autres étaient suspendus aux poignées, des parents portaient leurs petits pour qu’ils gardent la tête hors de l’eau. Ce fut là l’épisode le plus mortel d’une catastrophe qui a fait au moins 25 victimes selon les bilans provisoires de mercredi.

«Ce gigantisme, on l’observe un peu partout, de plus en plus souvent, depuis le tournant de l’an 2000.»

Emma Haziza, hydrologue et présidente de Mayane