Réchauffement - «Ces intempéries sont un aperçu de ce qui nous attend»

Ces précipitations sont une conséquence du réchauffement climatique?

Il y contribue. Partout dans le monde, les températures sont en hausse. Dans plusieurs

régions, elles deviennent même extrêmes, comme au Canada récemment. Or, plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’humidité: la quantité d’eau qui s’y trouve augmente de manière exponentielle. Ceci explique les précipitations plus abondantes, comme celles qui s’abattent en ce moment sur l’Europe. Le réchauffement climatique contribue à rendre ce genre d’événements plus extrêmes et plus fréquents.