Rencontres cinéma – Ces «Jeunes amants» échappent aux conventions

«Les jeunes amants», c’est une histoire de coup de foudre entre deux êtres qui ne sont plus tout jeunes. Une histoire pas banale, sinon il n’y aurait pas de film. D’abord, il y a une rencontre, qui en évoque une autre. Pierre, 45 ans, fait par hasard la connaissance de Shauna, 70 ans. Il y a quelques années, leurs chemins s’étaient déjà croisés, dans les couloirs blafards d’un hôpital ou rôdait la mort. Mais aujourd’hui, lorsqu’ils se revoient, tout paraît décisif.

Lui est marié et père de famille, et elle souffre d’un Parkinson précoce qui lui barre la route. Et pourtant c’est l’amour fou. L’amour fol, aurait dit Brel. «Lui, c’est un homme d’âge mûr avec une sensibilité d’ado, nous racontait Melvil Poupaud par Zoom il y a peu, encore étonné d’avoir été choisi par Carine Tardieu pour incarner ce personnage. J’avoue qu’il ne m’a pas posé trop de difficulté à jouer. Je préfère souvent les rôles plus ambigus, et j’avais peur de ne pas avoir assez de matière pour nourrir le jeu. Ce qui m’a le plus aidé, à ce niveau, c’est d’avoir des partenaires comme Fanny Ardant ou Cécile de France. Je me suis vraiment accroché à elles. Cela dit, tout cela ne résout pas le mystère de l’amour. Pourquoi tombe-t-il amoureux de cette femme, au fond? Cela reste profondément mystérieux.»

Le scénario d’une autre

Pourquoi vouloir y répondre, du reste? Même interrogation concernant l’avenir de cette relation, c’est-à-dire ce qui se passe au-delà du film. «À ce sujet, Fanny Ardant lui dit une chose terrible: «Tu ne vas pas tomber amoureux d’une femme qui n’a pas d’avenir.» Je trouve cela dur. Cela signifie que mon personnage ne fait pas, ne peut pas faire de plans sur la comète. Il ne se meut pas dans une situation raisonnable.»

Carine Tardieu, la réalisatrice des «Jeunes amants», n’aime pas, en revanche, qu’on parle de coup de foudre à propos de son film. «On a construit tout le prologue, cette première rencontre à l’hôpital, pour montrer qu’une graine a été semée ce jour-là entre eux. C’est un moment de leur existence où tous deux sont fragilisés. La différence d’âge n’est plus un problème en soi, elle n’existe même pas, puisqu’on ne parle que de rencontre, et d’une rencontre qui s’est déroulée il y a une quinzaine d’années.»

À l’origine, ce scénario aurait dû être filmé par la regrettée Solveig Anspach et le film lui est dédié. «Elle se savait atteinte d’un cancer et ce film lui a fait penser à sa propre mère, qui était atteinte d’un mal incurable et a rencontré un homme à ce moment-là. Elle a pu écrire une trame durant une année environ. Nous nous connaissions, étions un peu amies. Et je sais qu’elle voulait que ce soit une femme qui réalise le film. Au début, j’ai voulu dire non. De mon côté, je venais d’être maman. Pour m’approprier ce projet, j’avais besoin de plus de lumière. On a donc tout retravaillé durant une année, en particulier les personnages secondaires. J’ai appréhendé ce film comme s’il s’agissait d’adapter un roman, en fait.»

Une femme qui ne triche pas

Concernant le choix des acteurs, ce fut une autre paire de manches. «J’ai d’abord proposé le rôle à Melvil Poupaud, concède Carine Tardieu. Il m’avait bouleversée dans «Grâce à Dieu» d’Ozon, et j’étais sûre de mon choix. Il y a en lui une énorme sensibilité et je dirais même que l’enfance n’est pas loin. J’ai attendu qu’il me dise oui pour contacter Fanny Ardant, que j’avais en tête. Pour moi, elle est toujours juste et c’est une femme qui n’a jamais fait appel à la chirurgie esthétique. Elle ne triche pas. Sa seule condition était de ne pas surexposer son visage. De ne rien tenter pour l’enlaidir. Dans un même plan, son âge peut varier de plus ou moins 20 ans, c’est fascinant. Elle a tout de suite accepté ce rôle. Et son personnage est d’ailleurs presque aussi timide qu’elle. Elle masque souvent ses sentiments. D’ailleurs, j’ai senti qu’elle aurait un peu peur de se montrer nue.»

Un film qui lutte contre les a priori Afficher plus On a beau adorer les comédiens des «Jeunes amants», Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, on ne peut s’empêcher d’avoir un léger doute sur la passion qui étreint les deux premiers. Elle existe grâce aux deux interprètes qui l’incarnent, mais d’un pur point de vue scénaristique, la pilule est plus dure à faire avaler. Alors on repense à «Harold et Maude», sans doute le plus célèbre des films montrant un couple avec une très grande différence d’âge, et on se dit que là aussi, cela ne jouait pas non plus. Et que ce n’était peut-être pas à cause du métrage, mais bien plutôt en raison de nos propres a priori que tout paraissait coincer au niveau de la crédibilité. Dès lors, le film contribue aussi à lutter contre ces a priori, justement. À tout décloisonner, en somme. Dans cette optique, «Les jeunes amants» devient le décryptage d’une passion qui fait obstacle au monde, qui le défie et le toise. Les orages, la pluie, sont omniprésents dans le film. Carine Tardieu semble y tenir comme s’il s’agissait d’édifier un rempart entre ses deux héros et tout ce qui les entoure. C’est en tout cas l’effet que cet élément induit. Il y a dans ces perpétuels cieux grisâtres, comme dans cette veillée nocturne à l’hôpital, au début du film, une obscurité qui tente d’écraser la lumière de l’amour. «Les jeunes amants» oscille entre tous ces pôles, traversé par des courants contraires, propre à pulvériser notre conception du monde. Très beau. PGA

Face à Melvil Poupaud, les scènes d’étreinte sont d’ailleurs filmées de manière très pudique. Ce dernier est également à l’affiche de la nouvelle saison d’«OVNI(s)» et il a également un nouveau projet de groupe musical avec ses frères. Rappelons notamment qu’il avait fondé, en 1995, le groupe Mud avec son frère, Yarol Poupaud. «Je suis aussi le comédien qui a le plus tourné avec François Ozon, s’amuse-t-il. Quatre films en tout. Je pense être moins rigide qu’à mes débuts. Je continue bien sûr à faire attention aux metteurs en scène avec qui je travaille. Après, lorsque ça se passe bien, on peut même orienter le film.» Le tournage des «Jeunes amants» avait débuté en août 2020, mais le Covid a un peu bousculé le calendrier. «On était si heureux sur ce film que tout cela n’a guère d’importance», conclut le «jeune» comédien.

