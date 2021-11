Personnel soignant et pandémie – Ces jeunes infirmières qui ont tombé la blouse blanche La pandémie a épuisé la profession. L’an dernier, 2400 soignantes et soignants ont quitté leur métier. Deux jeunes Romandes nous racontent leur choix. Sébastien Jubin

Sarah Rohr, infirmière diplômée de la HES de Neuchâtel, a décidé de devenir mère au foyer et de prendre soin de ses trois enfants. Yvain Genevay / Tamedia

À trois semaines de la votation sur l’initiative «pour des soins infirmiers forts», le 28 novembre prochain, le débat devient vif. Le personnel soignant est descendu dans la rue, à Berne, le week-end dernier. Elles et ils étaient 5000 à réclamer de meilleures conditions de travail et plus de respect, dénonçant «l’état de nécessité» actuel dans lequel se trouve le domaine de la santé.