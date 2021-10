Blockchain et Gaming – Ces jeux vidéo qui rapportent des cryptos Avatars ou armes «NFT», minage de cryptomonnaies gamifié, prêts et emprunts dans des univers virtuels, les jeux «play-to-earn» génèrent du revenu réel pour les joueurs. Des géants comme Ubisoft se penchent sur ce nouveau modèle, que les investisseurs s’arrachent. Joan Plancade

Mythical games a levé 75 millions en 2021 pour financer son jeu blockchain "Blankos block party". DR

L’ampleur de la levée de fonds, annoncée ce lundi 22 septembre, a fait trembler la scène tech française. En bouclant un tour de table à 680 millions, la startup Sorare - gaming sur la blockchain - devient la licorne française la mieux valorisée à 4,3 milliards d’euros trois ans seulement après sa création.

Si Sorare a fait s’emballer les investisseurs, c’est qu’elle développe un jeu vidéo de football d’un genre particulier: à la différence de concurrents comme FIFA, les cartes représentant les joueurs sont des NFT, c’est-à-dire des actifs digitaux blockchains certifiés, édités en nombres limités, cotés et vendables directement de pair à pair. Dénicher une étoile montante, monter une équipe performante peut donc se traduire pour le gamer par des gains financiers réels. Ce sont ainsi près de 150 millions de dollars de cartes Sorare qui se sont vendues sur les différentes places de marchés NFT depuis le début de l’année, dont la transaction record de plus de 287 000 dollars pour Cristiano Ronaldo en mars. Plusieurs cartes sont actuellement en vente sur Opensea à plus de 100 000 l’unité.