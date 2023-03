Immobilier de station – Passer sa résidence principale en secondaire, une affaire en or Cette opération immobilière, qui devient de plus en fréquente, est révélatrice d’une faille béante de la Lex Weber mise en œuvre par le parlement suite à la votation populaire. Jean-Philippe Buchs

La société zougoise Neue Haus compte transformer le complexe résidentiel de Chesa Faratscha (Celerina, GR) en quatorze résidences secondaires de haut de gamme. RETO STIFEL

«La population locale est de plus en plus menacée d’être chassée des villages», constate le quotidien «Bündner Tagblatt». Dans les Grisons, l’inquiétude grandit au sein de la population et des autorités politiques en raison de la disparition de logements destinés à la location dans les régions touristiques.