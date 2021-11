Troubles du comportement alimentaire – Ces mères mal dans leur assiette Anorexie, boulimie, hyperphagie… pour les femmes souffrant d’un trouble du comportement alimentaire, la maternité s’accompagne de nouvelles difficultés et de la crainte de transmettre son mal à son enfant. Saskia Galitch

Des études prouvent que des enfants ayant un parent avec un TCA, ont plus de chance d’en développé un à leur tour dans le futur. Amélie Buri

Il n’est pas facile de vivre avec un trouble du comportement alimentaire (TCA). Ce mal, qui apparaît le plus souvent chez les jeunes filles à la puberté, s’accompagne d’une souffrance et affecte la vie quotidienne comme les relations sociales. Mais la situation se complique encore quand ces femmes deviennent mères. Leur principale crainte est alors «de ne pas être en mesure de bien s’occuper de leur enfant et, surtout, de lui transmettre leur trouble», souligne Nathalie Getz, journaliste et thérapeute en approche corporelle, auteure de «J’ai un enfant et je souffre d’un trouble alimentaire»*, illustré par Amélie Buri et publié par l’Association Boulimie Anorexie.