Enchères horlogères à Genève – Ces montres ont fait tourner la tête des collectionneurs Les ventes ont battu des records ce week-end, certaines pièces dépassant de loin la mise de départ. Ivan Radja

Cette montre de 1992 de l’horloger indépendant Philippe Dufour, de la vallée de Joux, a été adjugée 4,749 millions de francs aux enchères de la maison Phillips le week-end passé. Estimation de départ: entre 1 et 2 millions de francs. DR

Les amateurs d’horlogerie ne savaient plus où donner de la tête ce week-end, avec plusieurs enchères d’importance, et ce juste après l’attribution du Grand Prix d’horlogerie de Genève. Les collectionneurs du monde entier allaient-ils être prêts à faire des folies après la disette de 2020, due au Covid? Certes, depuis que le coronavirus a bouleversé nos vies, la plupart des grandes maisons avaient maintenu la flamme avec des ventes en ligne, mais on assistait il y a quelques jours à un vrai retour aux affaires.

Et c’est peu dire qu’elles furent florissantes. La maison Phillips a battu des records, avec un total de ventes de 68,2 millions de francs et des exploits personnels remarqués. L’horloger Philippe Dufour a vu ainsi l’une de ses créations partir à 4,749 millions francs, alors que l’estimation de départ était de 1 à 2 millions. Un record pour un horloger indépendant, qui n’en restait pas là puisque deux autres de ses créations étaient adjugées 3, 66 et 2,329 millions de francs, là aussi bien au-dessus des estimations de départ. La Speedmaster 1957 d’Omega a trouvé acheteur à 3,115 millions de francs alors qu’elle était évaluée à quelque 100’000 francs.