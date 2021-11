Réaction au projet vaudois – «Ces nouvelles taxes auto sont dérisoires par rapport à l’enjeu» Bien que défendant l’action de l’État, la climatologue Martine Rebetez estime la réforme largement insuffisante par rapport à la situation actuelle. Sylvain Muller

Selon notre sondage indicatif, 40% des gens tiendraient compte des nouvelles taxes au moment de changer de voitures. Philippe Maeder – archives

«Le Canton agit dans les limites de ses compétences mais ces mesures restent évidemment dérisoires par rapport à l’enjeu. Ce projet aurait été bien il y a trente ans, mais ce qu’on doit faire aujourd’hui, c’est sortir totalement et très rapidement du pétrole et du gaz.» Climatologue et professeure à l’Université de Neuchâtel et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, Martine Rebetez replace dans le contexte climatique les nouvelles taxes automobiles vaudoises présentées lundi par la conseillère d’État Christelle Luisier Brodard.