Véritable caverne d’Ali Baba – Ces objets volés dans des caves vous appartiennent-ils? En interpellant un voleur en février dernier, la police judiciaire de Lausanne a mis la main sur un butin hétéroclite. Elle lance un appel pour retrouver les propriétaires des objets. Laurent Antonoff

Le butin du voleur est drôlement varié. Police de Lausanne 1 / 9

On dirait le contenu d’une caverne d’Ali Baba, mais c’est le butin hétéroclite d’un voleur de 40 ans interpellé en février dernier par la police.

On y trouve pêle-mêle un paddle, un ciseau de tailleur, un bateau gonflable, des consoles de jeux, un fusil de précision, des arcs et des flèches et même une plaque de garde-frontière suisse. Autant d’objets dont les propriétaires n’ont pas été identifiés à ce jour. La police s’est mis en tête de les retrouver en rendant public le catalogue de ce drôle de butin.

Depuis plusieurs mois, la police de Sûreté vaudoise et la police judiciaire de Lausanne mènent des investigations à l’encontre d’un ressortissant suisse impliqué dans des délits contre le patrimoine. Cet individu a été interpellé au début de l’année.

Il est suspecté d’avoir commis une série de vols depuis 2018 dans des caves dans les régions du Grand-Lausanne, du Chablais et du Bas-Valais. Nom de code de ce dossier: opération Sparow.

Comment récupérer son objet?

Et même une batterie… Police de Lausanne

Un important butin pouvant provenir de ces vols a été saisi lors de perquisitions. «Plusieurs propriétaires de ces objets n’ont pu être identifiés à ce stade. Pour cette raison, la brigade cambriolage de la police de Lausanne met en ligne un catalogue de ces biens d’origine douteuse», explique la police.

L’objectif est de retrouver des victimes de cambriolage, de leur restituer leurs biens et d’identifier des délits. Si vous reconnaissez un des objets, il vous faut envoyer un mail à l’adresse: pjm.cambriolages@lausanne.ch en mentionnant les codes, ainsi que vos nom, prénom, numéro de téléphone et adresse. Et ne pas oublier de fournir un justificatif attestant de l’appartenance de l’objet.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.